Celebró colocando su camiseta en el banderín de córner

César Azpilicueta desvela la clave de la charla en el vestuario de La Cartuja que cambió el derbi

El derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC volvió a demostrar que no es un partido cualquiera. En un escenario como Estadio de La Cartuja, cargado de tensión y rivalidad, el empate de Isaac Romero desató la euforia… y también una trifulca que marcó uno de los momentos más calientes del encuentro. Luego el delantero salió a defenderse a sí mismo sobre esta celebración.

El gol y la celebración que encendieron el derbi

Isaac Romero, que hasta ahora acumulaba más decepciones que alegrías en sus derbis, firmó el empate con un potente disparo desde la frontal que silenció a parte del estadio y desató la locura en el sector sevillista.

En plena euforia, el delantero lebrijano colocó su camiseta en el banderín de córner situado en la esquina de Gol Sur con Preferencia. El gesto provocó una reacción inmediata. Marc Bartra retiró rápidamente la camiseta y repuso el banderín verdiblanco, mientras sobre el césped comenzaba una pequeña tangana.

En la trifulca participaron jugadores de ambos equipos, entre ellos Lucien Agoumé, Junior Firpo, Chimy Ávila, Adnan Januzaj o Nemanja Gudelj, en uno de los momentos de mayor tensión de la noche.

La explicación de Isaac Romero

Tras el encuentro, el delantero quiso rebajar la polémica y explicó su gesto: “De la euforia me ha salido quitarme la camiseta, creo que estaba deseando marcar un gol en un partido como este y bueno, es lo que me ha salido. No he intentado provocar a nadie, solo es una celebración como hacen muchos jugadores y no ha sido mi intención provocar a nadie”.

Romero insistió en que su reacción fue fruto de la emoción contenida por marcar en un escenario tan especial y no un gesto dirigido a la grada rival.