Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAR 2026 - 21:11h.

Uno por uno del Sevilla FC ante el Real Betis: un sobresaliente y un muy deficiente en el derbi

El Sevilla pidió la segunda amarilla para Antony recordando la expulsión de Juanlu

Compartir







Un derbi sin polémica, posiblemente, no sería un derbi. El Sevilla consiguió empatar ante el Betis (2-2) tras marcharse al descanso con dos goles de desventaja y lo hizo, además, tras reclamar una expulsión de Antony por doble amarilla que el colegiado no consideró.

Tras una primera mitad muy intensa, Antony se marchó al descanso con una tarjeta amarilla tras una entrada sobre Kike Salas en campo propio. El brasileño había sufrido algunas faltas previamente y le protestó a De Burgos Bengoetxea que había sido su primera acción.

PUEDE INTERESARTE La bronca de los jugadores del Sevilla con la afición del Betis en La Cartuja: Batista Mendy les retó a bajar

La segunda falta que cometió el brasileño (o casi) le podría haber costado la segunda amarilla. Así lo protestó el Sevilla tras un pisotón sobre Oso que recordó al que hizo que Juanlu Sánchez se marchase expulsado ante el Deportivo Alavés hace algunas semanas.

El propio Antony, como captaron las cámaras, se asustó durante algunos segundos y rápidamente comenzó a protestar asegurando que no había falta. De Burgos Bengoetxea, a pesar de la protesta sevillista, no consideró suficiente la acción para una segunda amarilla.

Tras la acción, Oso se levantaría y Antony mantendría una pequeña charla con él. Aunque no se conoce la conversación, sí se podía ver como el brasileño le aseguraba al canterano blanquirrojo que no era falta, mientras que el malagueño, mientras sonreía, le decía que sí le había pisado.

PUEDE INTERESARTE Januzaj no podía ni escuchar las preguntas por el ambiente en La Cartuja: Capi acabó hablándole al oído

La situación no llegó a mayores y Antony, tras el empate, no acabó siendo determinante en el tramo final del encuentro, situación que permitió que el Sevilla obviase lo ocurrido, situación que bien habría sido muy protestada si el brasileño hubiese anotado o asistido a sus compañeros en los últimos minutos.