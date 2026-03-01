Pepe Jiménez Sevilla, 01 MAR 2026 - 20:45h.

El uno por uno del Betis contra el Sevilla en el derbi de La Cartuja

Aitor Ruibal lamenta la relajación y el empate ante el Sevilla

Compartir







Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Betis, fue el encargado de atender a los micrófonos de DAZN tras el empate de este domingo ante el Sevilla y el hoy lateral diestro verdiblanco lamentó que "la primera que tuvieron, la metieron", razón que llevó a que "se vengan arriba".

"Malas sensaciones. Teníamos el partido controlado, hemos salido bien en la segunda y en la primera ocasión que tienen, la meten, se crecen y nosotros nos venimos abajo. No deberíamos permitírnoslo", comienza contando el '24' antes de reconocer que "esto es fútbol, sabíamos que sería jodido, porque ellos venían con la moral alta por ganar".

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Betis contra el Sevilla en el derbi de La Cartuja

En este mismo sentido, Ruibal insistía en que "lo hemos tirado al garete nosotros. Lo hemos intentado al final, las fuerzas nos fallaban, el segundo gol ha sido un palo muy duro, pero tenemos que seguir, mirar hacia adelante. Somos un Betis que está creciendo, cada vez somos mejores. No servirá de nada, pero pedimos disculpas a todos los que se han partido la cara por nosotros. Aquí estoy como máximo responsable del equipo. Creíamos que lo teníamos hecho y ese ha sido el error".

"No creo que haya sido exceso de relajación. Hemos salido bien en la segunda parte, hemos tenido un par de contras, hemos dominado la situación y un centro lateral, de la nada, te meten un gol y se vienen arriba. Después un balón parado, que nos hace mucho daño este año", añadía poco después.

PUEDE INTERESARTE La emoción de un niño con su padre tras el gol de chilena de Antony en el derbi

Antes de marcharse de la zona, Ruibal insistía en que "nos sabe mal por la gente, sabíamos que era un partido muy importante, pero que sepan que nosotros en el vestuario también vamos a estar jodidos".