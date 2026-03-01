El uno por uno del Betis contra el Sevilla en el derbi de La Cartuja

Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 20:31h.

Por esto, amigos, es el mejor derbi del mundo

El Betis malgastó la ventaja inicial y pierde una oportunidad histórica ante el Sevilla (2-2)

Compartir







El Real Betis malgastó la ventaja que se llevó al descanso y perdió dos puntos frente a su eterno rival, marrando la que habría sido una oportunidad de oro para encadenar por primera vez en su historia tres triunfos seguidos en el derbi. Una chilena de Antony y el segundo de Fidalgo hacían presagiar una noche memorable, pero el Sevilla FC creyó hasta el final, aguantó la compostura y, con más corazón que cabeza, se llevó un premio cuando menos merecido (2-2).

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis en este derbi contra el Sevilla FC.

Álvaro Valles (5): Tres veces le tiraron con peligro. Un paradón en el 76' y dos goles encajados (difíciles de parar ambos).

Aitor Ruibal (6): Algo más comedido que de costumbre en tareas ofensivas. La entrada de Oso le cambió el partido, sufriendo lo indecible en la segunda mitad, pero se fajó de manera notable. 13 contribuciones defensivas. También le pesa el hecho de tener cero apoyos defensivos.

Diego Llorente (7): El mejor de la línea defensiva. 2 intercepciones, 5 despejes, un tiro bloqueado y tres recuperaciones. Salvó bajo la línea de gol el que habría sido el tercero del Sevilla en el minuto 91.

Natan (5): Estaba haciendo un partidazo. Impecable en los duelos, intuitivo en las anticipaciones, formidable por arriba y todavía mejor en el corte, pero se confió en exceso en la jugada del 1-2 y le concedió demasiado espacio a Alexis. Cuando quiso reaccionar ya era tarde.

Ricardo Rodríguez (4): Nunca es capaz de brillar y eso en un Betis que presume querer ser élite, por más correcto que estuviese, no debe ser suficiente.

Marc Roca (4): Si ante este Sevilla con tan poquitos argumentos, tan vulnerable y sobre todo con tanta poca calidad, además teniendo más apoyos por este nuevo sistema del Betis, no eres capaz de dominar el centro del campo... Incapaz de corregir el descosido de la segunda mitad. Absolutamente superado.

Fidalgo (7): Su partido estaba siendo algo discreto hasta el gol, sobre todo en fase ofensiva, pero su capacidad de esfuerzo es incalculable. Le dio al equipo más recorrido, ida y vuelta, presencia en presión y apoyos cortos que en último pase decisivo. Y encima marcó.

Fornals (4): Discreto. Sin ritmo, falto de ideas. El Betis sufrió mucho y fue incapaz de ser dominador, lo que explica la poca incidencia que tuvo en el partido.

Antony (6): Lo tenía todo para firmar una noche memorable. Un gol de chilena, un rival vulnerable, pero de nuevo le falló el exceso de emoción. Más centrado en airear problemas del rival que en marcar diferencias. Casi sale expulsado.

Ez Abde (8): Es uno de los mejores fichajes del Real Betis en su historia reciente. El otro está en la banda contraria. Y claro, eso marca las diferencias. Qué futbolista. Puro vértigo, puro desborde, pura velocidad. Si a eso se le suma la exquisita mejoría que ha experimentado en la toma de decisiones... le convierte en un jugador de los caros. De los carísimos. Dos asistencias, la segunda brillante. Tuvo el 3-2 en sus botas, pero la madera le negó la épica.

Cucho Hernández (4): Su movimiento en la jugada del segundo gol es de súper futbolista. Fue esa su mejor acción, porque de cara a portería apenas dispuso de ocasiones claras. Sacrificio y esfuerzo, pero poca incidencia. Debe recuperar la confianza que tenía antes de la lesión.

Suplentes

Altimira (5): Inmaculado en las estadísticas, con un 100% de acierto en el pase. No perdió un solo balón. Salió para darle poso al equipo, pero no cometió demasiados riesgos, justo lo que necesitaba el partido.

Bakambu (1): Nada. De nada de nada. Invisible.