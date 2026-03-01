Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Real Betis

Antony y el Cucho Hernández se encararon con un sector de aficionados del Betis tras el empate ante el Sevilla

Antony y el Cucho Hernández, chocando con la grada
Antony y el Cucho Hernández, ante los aficionados. DAZN
La cita acabó como pocos esperaban. Tras marcharse al descanso con victoria, el Betis acabó cediendo un empate ante el Sevilla (2-2) que no gustó demasiado a la afición presente en La Cartuja. Tal fue el descontento, que tras la cita, Antony y el Cucho Hernández tuvieron un pequeño enfrentamiento con un sector de la grada.

Fue poco después de finalizar el encuentro cuando Antony, a pesar de que varios compañeros intentaban pararle, se saltó una valla para acercarse a la grada. Desde allí, el brasileño miraba fijamente a los presentes y asentía, de manera desafiante, mientras escuchaba los reclamos

Antony, en su choque con la grada
Antony, en su choque con la grada. DAZN

Rápidamente llegaron a la zona miembros del equipo de seguridad y compañeros de Antony como el Cucho Hernández, que retrasaba la posición del brasileño para ponerse en primera fila.

El colombiano señalaba a varios aficionados mientras se intercambiaban los gritos y los allí presentes parecían muy enfadados con la situación. Tras este pequeño choque, llegaron varios jugadores más a la zona, que acabaron por llevarse a Antony.

Antony se marcha pidiendo perdón

En el calentón, el brasileño se iba hablando en solitario mientras levantaba las manos a otro sector del terreno de juego con claros gestos de disculpas, entendiendo que su equipo había desaprovechado la oportunidad de vencer al Sevilla.

La motivación de Antony era máxima, el brasileño tenía muchísima ilusión tras haberse perdido la ida por sanción, pero lo que arrancó de manera maravillosa y con una enorme alegría, acabó con un pequeño incidente que deberá olvidarse cuanto antes.

"Todos estamos tan frustrados como los hinchas, queríamos acercarnos a Europa, era nuestro máximo rival, por tener el partido controlado, nos duele a todos muchísimo", justificaba Manuel Pellegrini en los micrófonos de DAZN.

