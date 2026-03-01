Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 20:53h.

El centrocampista metió su primer gol en LALIGA nada menos que en un derbi

Por esto, amigos, es el mejor derbi del mundo

Compartir







Álvaro Fidalgo se estrenó como goleador en LALIGA en el mejor escenario posible. Nada menos que contra su nuevo eterno rival. El centrocampista, único fichaje del Real Betis en invierno, agarró la titularidad nada más llegar y este domingo, en La Cartuja, le dio la razón a Pellegrini -y a la dirección deportiva-. El futbolista, que oposita a jugar el Mundial con México (al tener doble nacionalidad), devolvió toda esa confianza justo cuando más lo necesitaba su equipo. Contra el Sevilla FC. Logrando el gol que ponía tierra de por medio... aunque luego terminase siendo insuficiente.

El maguito, que hasta entonces estaba firmando un partido de mucho sacrificio pero algo discreto en fase ofensiva, eligió la mejor opción posible para sumarse al ataque. Una transición de Antony, un brillante movimiento de Cucho Hernández y una todavía mejor acción personal de Ez Abde dinamitaron el contragolpe del Real Betis, culminado con ese sensacional pase entre líneas del marroquí a Álvaro Fidalgo que, con toda la calma del mundo, batía a Vlachodimos para lograr el segundo. Su primero en la máxima división española.

Fidalgo, en sus declaraciones para DAZN, ya advirtió al descanso que esto "aún no había acabado" y en efecto no se acabó. El Betis perdió su ventaja. El centrocampista incidía en la imperiosa necesidad de mantener la calma para guardar el resultado, dado que "los derbis hay que jugarlos hasta los 90 minutos, con mucha mesura y tranquilidad. Seguir haciendo lo que estamos haciendo". Precisamente el Betis perdió esa mesura, y también los tres puntos.

Y, caprichos del destino, se cumplió lo que soñó la noche anterior. Álvaro Fidalgo reconoció que había fantaseado con estrenarse marcando al Sevilla... y vaya si se cumplió: "Lo soñé varias veces ayer por la noche, que pase o no pase es otra cosa. Gracias a Dios así es", argumentaba el centrocampista, que parecía vivir una de sus mejores noches como futbolista profesional... hasta que llegó el empate del rival.