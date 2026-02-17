En México reconocen el deseo de tener a Álvaro Fidalgo para el Mundial

Álvaro Borrego 17 FEB 2026 - 21:23h.

El jugador del Betis, con pasaporte mexicano, está entre los 55 preseleccionados para jugar el Mundial

Álvaro Fidalgo gana enteros para estar con México en esta Copa del Mundo 2026. Duilio Davino, director deportivo de la Tri, e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reconocieron que han mantenido contactos con el ahora jugador del Real Betis y que incluso está entre los 55 candidatos para acudir al Mundial de este verano, aunque todo, en cualquier caso, dependerá de la decisión definitiva del seleccionador Javier Aguirre.

"Hemos estado en contacto con él. Primero porque es un jugador que ha tenido un gran rendimiento en el tiempo que estuvo en América, segundo porque es mexicano y tercero porque FIFA autoriza, después de cumplir el plazo de jugar en México", reconocía Duilio Davino en una conferencia ofrecida este martes, además de reconocer el deseo del propio futbolista de estrenarse en una lista con la selección mexicana.

"Lo que te puedo decir es que Álvaro quiere jugar en la Selección. Está dentro de los 55 jugadores que le estamos dando seguimiento y dependerá después de Javier Aguirre si decide o no traerlo", espetaba.

La posibilidad de verlo con México ha generado cierta disparidad de opiniones en el país, siendo Héctor Herrera, exjugador del Atlético de Madrid, uno de los que se mostró contrario a este escenario. Una opinión que respeta Álvaro Fidalgo, aunque tampoco le preocupa: "Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación excepcional con él y una admiración", comentaba insistiendo en que "es su opinión y la respeto totalmente. Es parte del fútbol, se lo agradezco que lo diga públicamente y es un jugador que siempre ha sido importante para la selección mexicana. Yo estoy abierto a ir, por supuesto", reconocía en su entrevista para Radio Sevilla.