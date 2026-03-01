Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 21:13h.

El canterano del Sevilla se resarció con los derbis

Uno por uno del Sevilla FC ante el Real Betis: un sobresaliente y un muy deficiente en el derbi

El derbi que este domingo han disputado el Real Betis Balompié y el Sevilla FC ha sido una edición más que ha puesto de manifiesto que este no es un partido más, y que las huestes de Nervión, pese a plantarse en La Cartuja en una evidente inferioridad, saben multiplicar sus virtudes cuando se trata de enfrentarse al eterno rival.

En La Cartuja ha renacido para los derbis Isaac Romero, que ha hecho el gol del empate con un fantástico disparo desde la frontal, y justo después se ha producido el momento de mayor tensión del partido. El lebrijano, después de que sus derbis se contaran por decepciones personales, celebró su tanto colocando su camiseta en el banderín de córner de la esquina de Gol Sur con Preferencia. Y se formó una pequeña trifulca.

Marc Bartra se acercó rápidamente al mástil para retirar la camiseta de Isaac del lugar donde estaba un banderín verdiblanco que el central catalán repuso. En ese momento, Agoumé miraba a la grada con las palmas de las manos en las orejas, y se formó una trifulca en la que participaron Junior Firpo, Ángel Ortiz o Chimy Ávila por parte verdiblanca, y Januzaj o Gudelj por la sevillista.

En ese preciso instante, cayeron varias botellas desde la grada dirigida a la celebración de los visitantes. El club emitió el mensaje protocolario y el asunto no pasó a mayores, por lo que no se replicó lo sucedido en el derbi de ida, con suspensión momentánea precisamente por los mismos hechos.

El derbi de Isaac Romero

Así, Isaac Romero por fin se estrena como goleador en un derbi, y deja atrás sinsabores pasados. En el primero, se lesionó al poco de comenzar el partido en el Benito Villamarín; en el segundo fue sancionado por enarbolar tras el choque una bandera con el escudo del Betis tachado; mientras que los dos siguientes se saldaron con derrota, el último con expulsión incluida por una entrada innecesaria a Valentín Gómez.

Isaac se marcha con un gol y la tarjeta amarilla correspondiente por quitarse la camiseta en la celebración, pero con una sonrisa en la oreja por ser, por fin, importante en un partido de la máxima rivalidad sevillana.