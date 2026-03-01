Basilio García Sevilla, 01 MAR 2026 - 20:36h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de un Matías Almeyda que vivió su segundo partido de sanción

Por esto, amigos, es el mejor derbi del mundo

El Sevilla FC ha arrancado un importante punto del derbi ante el Real Betis en La Cartuja. Importante porque ya alcanza la treintena de puntos y ve desde más lejos el descenso, importante porque ha roto la dinámica negativa en los derbis ante el eterno rival, e importante, sobre todo, porque ha dejado buenas sensaciones ante un equipo a priori superior que no lo ha sido en los 98 minutos de juego.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los béticos.

Odysseas (5): No pudo hacer nada en los goles, y lo cierto es que el Betis no le exigió en todo el partido hacer una sola parada meritoria.

Carmona (0): Abde le hizo un traje en la jugada del gol de Antony, mal posicionado, y fue a medias en la jugada del segundo gol cuando el Sevilla parecía crecer en el partido. Nervioso también con el balón en los pies, malogró varios ataques prometedores. Una rémora absoluta y cambiado en el descanso.

Azpilicueta (5): Serio su partido, no es fácil jugar con Carmona al lado y tampoco está físicamente para apagar muchos incendios, pero no suele equivocarse en las acciones sencillas y es solvente. Fue cambiado tras hacerse daño en la rodilla en una acción con Abde.

Gudelj (6): Se mantuvo a buen nivel, especialmente en los minutos finales, en los que jugó con mucha seriedad. El trío de centrales está manteniendo la tranquilidad que necesita el equipo.

Kike Salas (9): Espectacular partido del moronero, al que solo le faltó el gol para coronarse, aunque en este derbi no lo rondó. Cuando Suazo vio la amarilla, cogió el mando para secar a un Antony que estuvo desaparecido. Fue bien por alto, por bajo, en la salida y le puso alma, mucha alma al derbi. El mejor del Sevilla.

Suazo (5): Vio la amarilla muy pronto, y se perderá el partido ante el Rayo Vallecano. Demasiado para aguantar todo el partido ante Antony. Combativo, pero con pocas ideas en ataque.

Juanlu (7): Muy correcto el partido del canterano. Bueno, en definitiva. Con ideas, sin volverse loco como le sucedió ante el Alavés, ayudando en defensa y saliendo con mucho peligro.

Agoumé (8): Si Agoumé juega tranquilo, el Sevilla juega tranquilo, y el equipo no se aturulló pese a verse por detrás en el marcador gracias, en parte, a su metrónomo. Alguna pérdida inocua sí que tuvo, pero también se vio muy solo en ese centro del campo.

Sow (5): La tuvo para el empate a la media hora, pero otra vez mostró la versión blandita de su faceta de llegador. Fidalgo le cogió la espalda con facilidad en el segundo gol. Estuvo en la jugada del gol del empate, pero bajó su rendimiento respecto a los últimos días.

Alexis Sánchez (6): La sorpresa en el once de Almeyda ante la baja de Maupay, e iba camino de ser su gran error hasta que rememoró su virtud de ratón de área para adelantarse a Natan y acotar distancias, cuando muchos esperaban ya que estuviera en la caseta. Voluntad no le falta, pero física y futbolísticamente no está para muchos dispendios. Acabó fundido y fue cambiado poco después del gol.

Akor Adams (6): Se peleó todo lo peleable con la defensa del Betis durante todo el partido, y dispuso de dos claras. En una Valles hizo la parada del partido y en otra se escoró demasiado al recortar al rinconero.

Suplentes:

Oso (7): Su presencia le vuelve a cambiar la cara al Sevilla. Muy buen centro para el gol de Alexis. Se fajó con Antony y mucho del peligro partió de sus botas.

Ejuke (6): Hombre de segundas partes, desde su salida contribuyó a estirar al Sevilla y a que se jugara mucho más cerca del área de Valles que de la de Odysseas.

Isaac Romero (7): Golazo para empatar el partido y romper la dinámica negativa en los derbis. También en los suyos a nivel personal. Le pegó a la pelota con todo su sevillismo.

Januzaj (5): Almeyda le sacó por algo, no se sabe el qué, pero se consiguió. La tuvo en un disparo que, en sus mejores momentos, no habría mandado tan arriba.

Batista Mendy (s.c.): Para contener el resultado.

Entrenador:

Matías Almeyda (7): En líneas generales, el Sevilla fue bastante mejor que un Betis a todas luces superior, pero que apenas aprovechó dos errores de Carmona para tomar distancia en el marcador. Desde donde viera el partido, o gracias a Javi Martínez, fue capaz de transmitir al equipo esa tranquilidad que necesita, y que es clave para la permanencia. El Sevilla estuvo tranquilo en todo momento, y así generó opciones hasta para ganar. 30 puntos. Gran parte del mérito es suyo.