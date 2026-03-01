Los béticos reciben a los Biris con cánticos de "a segunda" y los ultras del Sevilla responden

Álvaro Borrego 01 MAR 2026 - 16:40h.

Los sevillistas llegaron en tren y fueron recibidos por un fortísimo dispositivo policial

La Policía detiene a un aficionado en la previa del derbi Betis - Sevilla

Ahora sí. Se acerca el derbi. Los primeros en llegar a La Cartuja fueron los más de 600 aficionados del Sevilla FC que se harán notar en el derbi de este domingo. Aunque por aforo el número de entradas quizás debió ser mayor, el convenio pactado entre clubes hace que cada año la presencia de hinchas visitantes sea menor, reduciendo así el misticismo que tanto enorgullecía a los derbis de antaño. Sea como fuere, ese medio millar se hará notar en la nueva 'casa' del Real Betis, buscando llevar a los suyos hasta un triunfo que se atraganta desde hace más de un año.

En este derbi inédito, por la distancia entre Nervión y La Cartuja, los hinchas del Sevilla FC acudieron al estadio en un dispositivo especial que preparó el ayuntamiento y en vez de hacerlo a pie, en esta ocasión lo hicieron en el tren circular que llega hasta la zona aledaña del campo. A eso de las 16.20 horas llegaban los sevillistas, con Biris Norte a la cabeza. La comitiva visitante tuvo que rodear buena parte del estadio, por lo que se cruzaron con cientos de béticos, aunque el fuerte cordón policial que separaba a ambas hinchadas evitó que ocurriese cualquier incidente.

Como ocurre en este tipo de partidos, los 'piropos' entre ambos no se hicieron de rogar. Los béticos recibieron a los sevillistas con cánticos de "a segunda", mientras que los Biris Norte hicieron lo propio con insultos hacia su eterno rival. La tensión de siempre, y también la normalidad que por suerte sigue reinando en los derbis. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

La policía evitó una pelea entre ultras

La Policía Nacional evitó en las dos últimas noches que se registraran dos reyertas entre ultras del Sevilla y del Betis, estos últimos apoyados por radicales del Atlético de Madrid y del Recreativo de Huelva, antes del derbi de este domingo en La Cartuja, en dos operaciones que se saldaron con 78 personas identificadas y un detenido.

Según las informaciones, la primera de estas intervenciones preventivas, dentro del dispositivo organizado para velar por la seguridad antes, durante y después de este partido declarado de "alto riesgo", se llevó a cabo la noche del viernes en las proximidades de la Glorieta Olímpica, cuando los agentes detectaron "a un grupo compuesto por unas cincuenta personas vestidas de negro y encapuchados".

La Policía Nacional informó este domingo en un comunicado de que los integrantes de este grupo, "al ver la presencia policial, trataron de huir del lugar", aunque diez de ellos fueron interceptados e identificados como "miembros del grupo ultra Biris Norte (afines al Sevilla FC)".

La nota indica que la segunda actuación policial, que evitó un nuevo enfrentamiento entre radicales de ambos equipos, se produjo la pasada madrugada en la carretera de la esclusa, también en una zona periférica alejada del centro de la ciudad, cuando la Policía detectó a otro grupo integrado por 68 personas.

Según el comunicado policial, éste estaba formado por miembros de grupos ultras del Betis (Supporters), del Atlético de Madrid (Frente Atlético) y del Recreativo de Huelva, "a los que les une su odio a los ultras del Sevilla FC", precisa.

Esta nueva intervención acabó con 68 personas identificadas, 25 vehículos chequeados, una detención y el levantamiento de tres actas por tenencia de armas y de una más por tenencia de drogas.