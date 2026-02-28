Basilio García Sevilla, 28 FEB 2026 - 14:05h.

"De niño, yo siempre pedía la camiseta roja, la blanca es elegante, es pura, es historia, pero la roja… La roja es guerra"

Los Biris 'calientan' el derbi con pintadas y cintas en La Cartuja

El Sevilla FC no parte como favorito en el derbi de este domingo ante el Real Betis Balompié. Así lo dice la clasificación, pero la historia del partido de máxima rivalidad sevillana habla de un equipo que, de rojo, se ha impuesto en numerosas ocasiones en el campo del eterno rival.

Hay pocos clubes que tengan tan interiorizado el color de su segunda equipación como el Sevilla. En otros equipos cambia cada año, pero en el de Nervión solo cabe imaginación con la tercera. La segunda es roja. Y punto. Y de ese color encarnado, que ha variado si acaso en el tono en algunas ocasiones, ha conquistado en numerosas ocasiones grandes logros. Algún que otro título y, sobre todo, el derbi en el estadio Benito Villamarín.

Esta vez el partido se juega en La Cartuja, pero tanto el club como sus aficionados están lanzando un alegato al color rojo de cara a la batalla ante el Betis. De los más emotivos, el que ha compartido este sábado el grupo Biris Norte, con un texto leído con acento muy sevillano en el que se pone en valor el manejo de los colores en el Sevilla FC. “De niño yo siempre pedía la camiseta roja”, comienza el discurso, recordando que, aunque el blanco es elegante, el rojo es el color “del peligro”, el color que, en el Renacimiento, significaba que se acababa el mundo y había dragones.

“Que lo sepan en el otro lado de la ciudad, ¡que aquí hay dragones! ¡Que aquí está el Sevilla Fútbol Club!”, expresa en unas palabras que llaman a los 600 aficionados que acudirán a la zona visitante del provisional estadio verdiblanco a vestir de color rojo, todo acompañado de imágenes de la ciudad, del estadio y, sobre todo, de los derbis conquistados en terreno enemigo. El vídeo termina, por cierto, con la figura de José Antonio Reyes, el gran héroe de los derbis en sevillista.

El texto íntegro del video de Biris Norte

Sevilla Fútbol Club.