El irónico aplauso de Marc Márquez a Dirección de Carrera tras perder la 'sprint' de Tailandia

Alberto Cercós García 28 FEB 2026 - 11:23h.

Segundo en la 'sprint' de Tailandia, pero Marc Márquez no está nada satisfecho con la actuación de Dirección de Carrera

Lo que iba camino de ser uno de los estrenos más espectaculares en el Mundial de MotoGP se ha enturbiado por completo por una sanción a Marc Márquez. La carrera al 'sprint' del Gran Premio de Tailandia será recordada por el primer duelo del 2026 entre Márquez y Pedro Acosta. Ambos pilotos, que previsiblemente compartirán box el año que viene en Ducati, han dado un recital de competitividad en pista. El ahínco de Acosta le sirvió para poner en serios problemas a un Márquez que, pese a no estar al 100% a nivel físico, quería ganar. Pero esa ansiedad por terminar en lo más alto le hizo cometer, según Dirección de Carrera, un error. Marc excedió los límites legales para ponerse por delante de Acosta, pero los comisarios sancionaron al catalán y fue Pedro quien finalmente se llevaría la 'sprint'. Una decisión que, en realidad, no convence a ninguno de los dos pilotos.

"De acuerdo, no. Hay que adaptarse a las nuevas normas, están un poco más tiquismiquis ahora. Pues nosotros nos adaptamos. Al menos, para bien o para mal, que se hable de MotoGP. Nos han sancionado, pero son las nuevas normas de MotoGP. Lo que me enfada es que, si quieren ser más estrictos, si quieren ser como la F1, que no manden el mensaje en la última curva. Que lo manden en la curva 3, no un minuto y medio después. No esperaba la penalización, y pensaba en no hacerla, porque la vi en la curva 11, pero luego pensé que iban a ser tres segundos de sanción, y por eso la he hecho", reflexionaba tras la 'sprint' el de Cervera.

El gesto irónico de Marc Márquez

Pasan los minutos y las horas, y las imágenes de lo ocurrido no dejan de aparecer. Una de las más llamativas es la reacción de Marc Márquez al pasar por delante del Panel de Comisarios una vez terminada la 'sprint'. Su irónico aplauso señalando claramente a esa zona da a entender que, aunque ante el micrófono mida cualquier palabra, no está nada conforme con la decisión de sancionarle. A fin de cuentas, se trataba de un nuevo triunfo para un Márquez que llegaba a Tailandia sin estar convencido del nivel que podía demostrar.

El claro contraste entre lo que dice y lo que hace vuelve a acaparar todos los focos. Y es que Márquez siempre tira de deportividad cuando su nombre aparece en estos casos. Él es el primero que dice que Acosta se merece la victoria, pero claramente no está nada de acuerdo con la decisión de Dirección de Carrera. Su aplauso irónico le delata.