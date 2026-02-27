Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 22:02h.

Eder Sarabia desvela su charla con Soto Grado y sus preocupaciones

Eder Sarabia se disculpa tras su rifirrafe con Ernesto Valverde: “Tengo comportamientos que me gustaría evitar”

El Elche afronta este domingo su compromiso ante el Espanyol en la jornada 26 de LALIGA EA Sports sin que Eder Sarabia se pueda sentar en el banquillo del Martínez Valero. El técnico vasco vio en San Mamés la quinta amarilla de la temporada y ha respondido a esto con una larga reflexión en sala de prensa en la que desvela su charla con Fran Soto, presidente del CTA, con otros protagonistas como Matías Almeyda tras su sanción o Ernesto Valverde tras el enganchón que ambos tuvieron en San Mamés el viernes pasado.

En rueda de prensa, el entrenador franjiverde comenzó hablando sobre esta charla y lo mucho que le aportó buscando la empatía: "El lunes estuve dos horas de videollamada con Fran Soto, con el jefe de los árbitros. Yo comprendo, y una de las cosas que le decía era que no sé si es correcto no hablar de los árbitros, porque yo he estado hablando ya no tanto de los árbitros, sino porque el arbitraje es parte del juego. Creo que tengo cierto criterio, creo que tengo bastante conocimiento del reglamento. Hace mucho tiempo ya que mi padre me lo inculcó, he intentado aprender, he intentado estar a la última, y, bueno, lo mismo que yo me equivoco en un cambio, lo mismo que explico por qué juega este o el otro, jugamos de esta manera o de otra, pues también me gusta, con respeto, poder hablar de lo que es una actuación arbitral".

"En el caso de la jugada del otro día, estoy totalmente de acuerdo contigo en que creo que es una jugada de juego peligroso. Nosotros, de alguna manera estábamos preocupados, porque hay cosas que nos está costando entender. Fue Iván Cancel del comité de entrenadores el que me ofreció tener esa videollamada, y el lunes estuvimos dos horas hablando un poco de todo, porque yo le comentaba otro tipo de jugadas también que no son relacionadas con nosotros. Hablamos de lo de Almeyda, porque soy una persona a la que le gusta aprender, que le gusta ver por qué se hacen ciertas cosas, por qué no... Y la verdad es que vi a una persona con ganas de escucharnos, con ganas de poder cambiar cosas, con autocrítica, con ganas de intentar naturalizar y normalizar el arbitraje, con intentar también escucharnos a muchos de los protagonistas. Luego, en una jugada puntual o no, podremos estar más de acuerdo", inició Eder Sarabia.

El entrenador del Elche quiso hacer autocrítica y entendió el punto de vista arbitral en este sentido: "Yo también, por ejemplo, en ese trato, en esa empatía, sí que hablé un poco de eso, de que entendieran, porque nosotros también sabemos que ellos se la juegan y ellos también, cuando fallan, van a la nevera o, si no hacen una buena temporada, tienen el riesgo de poder descender. Ellos también están a muchas pulsaciones. Es verdad que hay una parte nuestra, que yo no me quiero quitar ninguna responsabilidad, porque yo también en eso tengo que mejorar y seguramente en algunas cosas puedo favorecer de otra manera".

"Es verdad que, de nuestra parte, normalmente suele ser una actitud interesada, que ya lo he explicado otras veces, y eso no les favorece porque a nosotros, cuando la acción es favorable, no ha habido ningún club que haya sacado un comunicado para decir que le ha favorecido. Hay pocos entrenadores, como Jagoba Arrasate hace unos días o Isi el otro día, que salen diciendo "no, no, perfecto el árbitro, porque creo que es una jugada del juego". Normalmente es al revés, siempre salimos a criticar y, cuando nos favorecen, miramos para otro lado", prosiguió el técnico.

Eder Sarabia y la importancia de la "empatía" entre las partes

"Entonces, más que empatía con ellos, que era una de las cosas que él también me pedía, yo lo que le decía es que lo nuestro es más desde un interés, pero sí que nosotros le pedimos un poco de empatía, de entender ciertas cosas, de poder también tener esa actitud dialogante, como ha habido bastantes árbitros que la han tenido con nosotros. Que entiendan que en un momento determinado un capitán se puede acercar a hablar con él, como Pedro el otro día o como Aleix en San Sebastián, o mi quinta amarilla, que el otro día en el túnel de vestuarios le digo: "Alejandro, ¿tú crees que es una jugada para que te llame el VAR?" Con un tono normal, sin faltas de respeto, sin un tono elevado, y que él acaba poniéndome en el acta como amonestación", reconoció Sarabia.

Por eso, el bilbaíno quiso entender el porqué de las actuaciones arbitrales y su forma de actuar: "Bueno, sí que creo que todos tenemos que mejorar. La verdad es que lo que me transmitió Fran es que ellos tienen también autocrítica y también quieren una evolución porque también saben que hay un problema. Yo también les comprendo, porque cuando un niño o una niña empieza a arbitrar con diez, once o doce años, ya se les empieza a insultar, ya se les empieza a faltar al respeto. Entonces, también es lógico que, de alguna manera, ellos se vayan forjando una personalidad o se vayan cerrando o no quieran tener esta apertura. Por eso el otro día os decía que me apetece mucho hablar de arbitraje y me apetece mucho comprometerme con esto, porque es un tema mucho más profundo que creo que nos puede ayudar a todos y es verdad que, para acabar esto, el primero que tiene que dar ejemplo y que tiene que cambiar cosas soy yo. Lo mismo que el otro día no tuvo ningún sentido mi reacción con Valverde. Es un momento de frustración y demás, pero no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso sentí que tenía que pedir perdón, por eso he pasado un fin de semana bastante complicado".

"Pero, a partir de ahí, miramos hacia adelante, asumimos los errores, intentamos favorecer en lo que podamos favorecer y, sobre todo, ahora mismo centrarnos en lo nuestro. Como dijo Víctor ayer o anteayer, en lo que está en nuestras manos. Y desde ese lugar y con ese prisma seguramente también la vida acabe dándonos lo que nos merecemos. Así que eso, la reflexión es esa: intentar ayudar, mejorar, también autocrítica, comprender las cosas, ver que desde el colectivo arbitral también hay una voluntad de poder cambiar, de poder abrirse y de poder escucharnos. Es muy difícil arbitrar, va a seguir habiendo errores, pero nosotros, centrados en lo que podemos controlar", reconoció.

Por último, Eder Sarabia cerró la reflexión explicando que lo que debe hacer el Elche es centrarse en ganar el partido y en aquello que puedan controlar: "Ahora mismo es eso: entrenar bien, prepararnos bien, nos quedan dos días para matizar un poco el plan definitivo de partido que queremos, poder volver a encontrar que los jugadores estén cerca de su mejor versión, como estuvimos contra Osasuna y no tanto como contra el Athletic. Cuando ganas y haces las cosas bien y tu delantero las enchufa o tu portero las para, del árbitro nos solemos acordar menos, ¿a que sí? Pues ese es el camino".