Eder Sarabia y Ernesto Valverde resuelven el enfrentamiento final en el Athletic - Elche: "Nada del otro mundo"

El final del duelo entre el Athletic Club y el Elche CF dejó una imagen que no pasó desapercibida. Tras el pitido final, Eder Sarabia se dirigió con evidente intensidad hacia Ernesto Valverde en una escena marcada por la polémica arbitral del tramo final.

La acción que encendió el ambiente llegó en el minuto 87, cuando el colegiado Hernández Hernández señaló penalti tras revisar en el VAR una acción de Bigas sobre Laporte. Desde los once metros, Guruzeta firmó su doblete y decantó el partido.

La jugada que lo cambió todo

El Elche consideró excesiva la decisión. El contacto de Bigas sobre Laporte fue interpretado como suficiente para la pena máxima, pero en el banquillo franjiverde la sensación fue distinta. Ese detalle volvió a castigar a un equipo que atraviesa una racha negativa y que ya suma ocho partidos sin ganar.

La tensión acumulada explotó al final. Sarabia agarró a Valverde en una conversación subida de tono, aunque finalmente ambos técnicos se estrecharon la mano.

Sarabia: respeto a Valverde y mensaje contenido

En rueda de prensa, el entrenador del Elche rebajó cualquier enfrentamiento personal: “Él es un fenómeno, sabe que le admiro y no tiene ninguna responsabilidad, le tengo el máximo respeto”.

Sarabia evitó valorar abiertamente la actuación arbitral, aunque dejó entrever su malestar: “No hablo de los árbitros, no te voy a decir lo que opino”.

El técnico franjiverde también analizó el juego de su equipo, señalando una primera parte de dudas y una segunda en la que, a su juicio, faltó algo más de valentía. “Estamos en ese punto en que pequeños detalles nos caen en contra y nos están decidiendo partidos”, resumió.

Valverde resta importancia

Por su parte, Ernesto Valverde quitó hierro al asunto: “En el campo cada uno lo vemos para nuestro lado, hemos discutido un poco pero nada de otro mundo”.

El técnico rojiblanco reconoció que el partido fue complejo y que el empate parcial supuso “un jarro de agua fría” antes de que el penalti terminara inclinando la balanza.

Con este triunfo, el Athletic mantiene su fortaleza en casa y sigue sumando impulso. El Elche, en cambio, continúa atrapado en una dinámica adversa en la que los detalles, una vez más, volvieron a marcar la diferencia.