Asís Martín Bilbao, 20 FEB 2026 - 20:12h.

'Rocky' Liceranzu y el futuro de Ernesto Valverde en el Athletic: “Hay 4 posibilidades"

El Athletic visitará el próximo sábado al Rayo de Iñigo Pérez en Vallecas

Una vez más, al conocerse el once titular de Athletic Club para medirse este viernes en San Mamés al Elche CF Eder Sarabia, ha llamado la atención la ausencia de Jesús Areso entre los elegidos. El futbolista de Cascante fue el fichaje estrella este verano, con permiso del central Aymeric Laporte, que llegó ya para Navidad, de la directiva de Jon Uriarte, y la verdad es que su presencia cada vez es más residual en cuanto a partidos y minutos en el conjunto rojiblanco.

La posición de lateral derecho está siendo muy bailante entre las de este Athletic de Valverde quien se ha decidido en esta jornada 25 de la liga por la presencia del veterano Iñigo Lekue, que juega en su puesto natural, para enfrentarse a los atacantes franjiverdes en la Catedral.

Después de 3 suplencias jugó unos minutos de suplente en Oviedo y este viernes vuelve a estar en el banquillo: 5 consecutivos sin ser titular

No le ruedan bien las cosas a Jesús Areso en su regreso millonario al Athletic Club

Pero desde luego no está siendo nada fácil la aclimatación de un futbolista como el navarro Jesús Areso, que se había formado precisamente en las categorías inferiores de Lezama, que se volvió al CA Osasuna desde el Bilbao Athletic cuando iba a dar el salto al primer equipo, y finalmente tuvo que ser fichado una segunda vez, pagando 12 millones de euros a la entidad rojilla. Lo cierto es que este primer año de Areso en el Athletic está dejando mucho que desear y veremos si puede levantar la nota en los próximos encuentros.

De momento son muchos los aficionados que no se explican su flojo rendimiento pese a las oportunidades que ha tenido hasta la fecha. Pero de momento parece que tanto Iñigo Lekue como Andoni Gorosabel le han adelantado, nunca mejor dicho en este caso, por la derecha.