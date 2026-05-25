Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias

Lista de 26 de Luis de la Fuente: Pubill y Gavi, grandes novedades

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España ya tiene convocatoria para el Mundial 2026. Luis de la Fuente ha anunciado este lunes su lista de 26 jugadores para acudir a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que la selección se postula como una de las grandes candidatas a ganar el título por segunda vez en su historia. Marc Pubill, Gavi y Víctor Muñoz han sido las tres grandes novedades en la lista del seleccionador, que deja fuera de jugadores como Remiro y Huijsen, además del lesionado Fermín.

Convocatoria de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Cucurella, Álex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill y Eric García.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Álex Baena y Mikel Merino.

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.

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Novedades y ausencias en la lista de España

En portería, el seleccionador se ha decantado finalmente por llevarse a Joan García tras su gran temporada en el FC Barcelona, con el que ha ganado el Trofeo Zamora al meta menos goleado del campeonato. Le acompañan Unai Simón, que se perfila como titular, y David Raya, mientras que Álex Remiro es el gran damnificado y se queda fuera del torneo tras varios años siendo un fijo.

En defensa, Marc Pubill es el nombre propio. Es la primera vez que el central del Atlético de Madrid entra en una convocatoria de la selección absoluta, ya que en el último parón estaba lesionado. De la Fuente también se lleva a Eric García, polivalente en distintas posiciones de la línea defensiva. La gran noticia es que Dean Huijsen se queda fuera y no habrá presencia de ningún jugador del Real Madrid. Tampoco entran futbolistas como Dani Carvajal, Robin Le Normand o Vivian, entre otros.

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Gavi ha conseguido hacerse un hueco en la medular tras dejar atrás un calvario de lesiones. Mikel Merino también llega a tiempo pese a sus problemas físicos durante los últimos meses y Pablo Fornals se queda fuera. El lesionado Fermín no entra finalmente en la lista tras su inoportuna lesión; tampoco jugadores como Carlos Soler, Pablo Barrios o Alberto Moleiro.

Y arriba, Lamine Yamal y Nico Williams están en la convocatoria pese a sus últimas lesiones, como de esperar. Borja Iglesias y Víctor Muñoz completan la lista de atacantes, en la que se quedan fuera futbolistas como Álvaro Morata, quien no ha marcado ningún gol en la Serie A este curso, o Samu Omorodion, que se rompió el cruzado en febrero.

Además, Luis de la Fuente se lleva a nueve "jugadores de apoyo" para los entrenamientos previos al viaje a Norteamérica: Leo Román, Beñat Turrientes, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Marc Bernal, Gonzalo García, Jon Martín y Sergio Gómez. Salvo sorpresa o contratiempo físico de los 26 convocados, ninguno de estos nueve viajará al Mundial.