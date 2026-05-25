Jorge Morán 25 MAY 2026 - 08:50h.

El jugador se retiró antes de tiempo del partido del Inter de Miami

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A unos días para el Mundial 2026, los jugadores no quieren correr riesgos que puedan dejarles fuera del torneo internacional. Una lesión puede acabar con el sueño de jugar en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que una pequeña molestia ya hace saltar las alarmas. Algo que le ha ocurrido a Leo Messi, generando el miedo en su país por su presencia en la lista de Lionel Scaloni.

El futbolista argentino se marchó antes de tiempo del partido en el que el Inter de Miami venció 6-4 al Philadelphia, dejando el campo en el minuto 72 y marchándose directamente a vestuarios por unas molestias. Messi, que ya había regalado dos asistencias en el encuentro, generó una gran preocupación entre sus hinchas, aunque parece que todo se ha quedado en un susto.

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¿Qué lesión tiene Leo Messi?

Los gestos de dolor de Leo Messi y su cara de preocupación hacían presagiar una lesión mayor. Y más viéndole llevarse la mano a la parte posterior de la pierna. Pero según las informaciones que llegan desde Argentina, tan sólo habría sido una manera de prevenir por la posibilidad de que fuera algo mayor.

"Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial", comenzó escribiendo Gastón Edul en sus redes sociales. El periodista, con informaciones muy potentes sobre la Selección Argentina, tranquilizó así a los aficionados, que veían como su estrella podía quedarse fuera del torneo internacional. "No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando", volvió a comentar.

Una decisión con la que Leo Messi anteponía su participación en la Copa del Mundo con Argentina, antes que el encuentro de la MLS, en dónde el Inter de Miami se encuentra en segunda posición de la clasificación Este.