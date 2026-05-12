Redacción ElDesmarque Madrid, 12 MAY 2026 - 13:57h.

El jugador argentino, tras la compra del UE Cornellá, ahora ha adquirido unas galerías también en Barcelona

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Leo Messi sigue sacando su versión de empresario y ha adquirido las antiguas galerías Vía Wagner, situadas en el Turó Park de Barcelona por 11,5 millones de euros. El jugador argentino ha realizado esta operación semanas después de comprar el UE Cornellá, un equipo de quinta división que juega sus partidos a escasos metros del RCDE Stadium, el campo del Espanyol. El ex jugador del Fútbol Club Barcelona, actualmente en el Inter de Miami y a las puertas del que podría ser su último mundial, aumenta de esta manera las inversiones en Barcelona, la ciudad en la que ha vivido la mayoría de su vida.

Leo Messi compra unas galerías en el Turó Park de Barcelona por 11.5 millones de euros

Según ha informado elDiario.es, el 'private office' de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay, que es el vendedor del activo, ha notificado que la compra se ha llevado a cabo a través de la socimi Edificio Rostower, propiedad de Leo Messi. Las galerías Via Wagner llevaban cerradas desde 1993 por a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes y el jugador argentino ha pasado a ser el nuevo propietario. El siguiente paso será efectuar una reforma del edificio, de 4.000 metros cuadrados, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler de oficinas.

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“El proyecto suscita en estos momentos el interés de varios operadores tier 1 del ámbito financiero como potenciales ocupantes, si bien aún no se ha cerrado quién ocupará finalmente el activo”, dice la sociedad vendedora. "Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria de alto valor", añade Santomera Bay.

Leo Messi saca su lado de empresario y continúa con sus inversiones

La adquisición de estas galerías se suma a la compra del UE Cornellá que fue anunciada hace unas semanas. La Socimi de Messi es también dueña de MiM Hotels, la marca que tiene hoteles ubicados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos ellos gestionados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, operados por el prestigioso chef Nandu Jubany. Las inversiones del jugador argentino están realizándose en el tramo final de su carrera y, al igual que otros futbolistas, ya prepara el camino que tomará para cuando cuelgue las botas.