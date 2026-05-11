La selección confirma la prelista de Lionel Scaloni con 55 futbolistas

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La selección de Argentina ha anunciado este lunes la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Tal y como manda el protocolo de la UEFA, 55 futbolistas forman esta primera convocatoria del combinado albiceleste, que vuelve a estar liderado por Leo Messi con el objetivo de revalidar el título mundial. El seleccionador tendrá que hacer nada menos que 29 descartes para reducir la lista a 26 futbolistas. Actualmente, hay 11 que juegan en LaLiga EA Sports.

De entre esos onces, llama especialmente la atención la influencia del Atlético de Madrid. El equipo colchonero aporta nada menos que seis jugadores: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

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En clave española, también aportan jugadores otros jugadores equipos más: Zaid Romero del Getafe, Guido Rodríguez del Valencia, Giovani Lo Celso del Betis, Franco Mastantuono del Real Madrid y Claudio Echeverri del Girona FC. También hay otros viejos conocidos del campeonato español como Montiel, Otamendi, Acuña, Rodrigo de Paul o Barco, además de un Nico Paz que nació en España pero se decantó por la Albiceleste.

Como no podía ser de otra forma, la lista está liderada por Leo Messi pese a que se han generado algunas dudas en los últimos meses respecto a su presencia en el Mundial. También está en esta prelista Gianluca Prestianni, pese a que la FIFA amplió su sanción por los insultos a Vinicius a nivel mundial, por lo que en caso de entrar en la convocatoria definitiva, no podría jugar ninguno de los dos primeros partidos.

Prelista de Argentina para el Mundial 2026

Porteros: Emiliano Martínez, Rulli, Musso, Walter Benítez, Cambeses y Santiago Beltrán.

Defesas: Giay, Montiel, Nahuel Molina, Capaldo, Kevin Mac Allister, Martínez Quarta, Senesi, Lisandro Martínez, Otamendi, Pezzella, Balerdi, Cristian Romero, Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Acuña, Tagliafico y Gabriel Rojas.

Centrocampistas: Perrone, Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lo Celso, Nico Domínguez, Buendía y Valentín Barco.

Delanteros: Messi, Nico Paz, Mastantuono, Almada, Aranda, Nico González, Garnacho, Giuliano Simeone, Solulé, Echeverri, Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Pellegrino.