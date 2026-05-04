Cuándo dará Luis de la Fuente la convocatoria de España para el Mundial 2026

El seleccionador se adelantará unos días a la fecha máxima que marca la FIFA

España jugará contra Irak antes de irse al Mundial

Compartir







Comienza la cuenta atrás para el Mundial 2026. El gran torneo de fútbol de selecciones arrancará el próximo 11 de junio y ya hay quienes incluso han dado sus primeras convocatorias. En España aún queda, pues el campeonato doméstico está en plena ebullición en este tramo final con todo en juego Aunque, irremediablemente, entre los aficionados al balompié existe una duda: ¿cuándo dará Luis de la Fuente su lista de convocados?

Fecha límite para las convocatorias del Mundial 2026

La FIFA tiene dos fechas establecidas en su calendario de cara al torneo. La primera es el próximo 11 de mayo: como muy tarde, todas las selecciones deberán entregar al organismo una lista preliminar formada por entre 35 y 55 futbolistas. En cualquier caso, esas convocatorias no se harán públicas en la mayoría de los combinados nacionales, por lo que en España aún tendremos que esperar algo más.

Como muy tarde, todas las selecciones deben entregar sus convocatorias definitivas el próximo 30 de mayo. Esas listas estarán formadas por 26 futbolistas, pese a que se valoró la posibilidad de ampliar el número de jugadores, y deberán contar al menos con tres porteros, sin un número máximo establecido de guardametas. Es decir, que De la Fuente podría llevarse cuatro cancerceberos si así lo desea, pero eso reduciría sus opciones de jugadores de campo.

Cuándo se conocerá la convocatoria de España

A partir de ahí, toca sacar el calendario. La última jornada de LaLiga se disputa el fin de semana del 23 y 24 de mayo. La final de la Conference League, a la que podría llegar el Rayo Vallecano, se juega el miércoles 27 de mayo. Y la final de la Champions League, el gran colofón del curso y a la que podría llegar el Atlético de Madrid, está fijada el sábado 30 de mayo.

Habitualmente, Luis de la Fuente suele dar a conocer sus convocatorias el viernes anterior a cada parón de selecciones. Si mantiene esa dinámica, la lista de España se conocería el viernes 22 de mayo a mediodía. Pero es evidente que se trata de una convocatoria especial, en todos los sentidos, por lo que todo invita a pensar que se conocerá unos días más tarde. A falta de confirmación oficial, el lunes 25 de mayo es la fecha que aparece en el calendario para conocer la lista de España para el Mundial 2026.

Esa fecha permitirá a los jugadores españoles disputar la última jornada sin tener la mente en otro lugar. El campeonato ya estará completamente decidido, pendientes aún de saber si el Atlético y el Rayo tendrán que disputar las dos últimas finales europeas de la temporada de clubes. Y a partir de ahí, ahora sí, todas las miradas se centrarán en Estados Unidos, México y Canadá.