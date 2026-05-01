La RFEF confirma el amistoso de la Selección Española contra Irak en Riazor el 4 de junio

Saray Calzada 01 MAY 2026 - 18:13h.

El partido será el primero de la preparación para el Mundial

La posible nueva norma de la FIFA con las tarjetas que beneficiará el espectáculo en el Mundial 2026

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El Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y ya se van sabiendo cada vez más datos sobre la preparación que llevará la Selección Española al torneo. Se habla mucho de la lista que podría llevar Luis de la Fuente, de los que se caen por lesión o lo que podrían entrar por su gran nivel, pero lo último que se ha conocido del combinado nacional es el partido amistoso que disputará antes. Será un duelo contra Irak el próximo 4 de junio en el estadio de Riazor.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, cerraron todos los detalles del encuentro durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá).

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En la memoria, un único precedente entre ambas selecciones, el choque en la Copa Confederaciones de 2009 que se saldó con victoria de España gracias a un gol de David Villa (1-0). Será la séptima vez que la selección española absoluta juegue en La Coruña, donde acudió por última vez en 2022 —también en un choque amistoso antes de un Mundial— para enfrentarse a la de Islandia, a la que goleó 5-0 para disfrute de un público entregado que abarrotó las gradas.

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El otro amistoso de España

El duelo supondrá la penúltima prueba del equipo de Luis de la Fuente antes de su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026, el 15 de junio en el Atlanta Stadium. Puebla, en México, marcará el final del camino de preparación de España al albergar un encuentro amistoso contra Perú el lunes 8 de junio.

Para estos dos duelos ya se sabrá quiénes son los 26 elegidos para la cita mundialista ya que a finales de mayo será cuando Luis de la Fuente dé a conocer a quién ha convocado.