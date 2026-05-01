Hansi Flick anuncia su primer fichaje para la próxima temporada y le compara con Philipp Lahm

Saray Calzada 01 MAY 2026 - 17:06h.

Hansi Flick desveló en la rueda de prensa que cuenta con un canterano para el próximo curso

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Los clubes ya empiezan a moverse de cara al mercado de fichajes. Uno de ellos es el FC Barcelona. Con LALIGA prácticamente en el bolsillo, Deco se pone manos a la obra para reforzar al equipo. El Barça tiene varias posiciones para reforzar, pero en ocasiones no hace falta mirar al mercado, sino dentro del club y eso es lo que ha hecho Hansi Flick. En la última rueda de prensa ya avanzó un fichaje que ha hecho de cara a la próxima temporada.

El técnico alemán está muy contento con el desempeño de Xavi Espart esta temporada. Avanzó que contra Osasuna tiene posibilidades de ser titular por la baja de Jules Koundé y no solo eso, sino que cuenta con él para el curso que viene. "Está haciéndolo bien, me gusta lo que veo. Para mí es una gran opción para la próxima temporada y los siguientes partidos. Y lo digo con seguridad", dijo al respecto.

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Xavi Espart y la comparativa con un mítico jugador alemán

Hansi Flick no se quedó aquí y fue más allá. A pesar de que el jugador de la cantera tiene tan solo 18 años, ve en él mucha proyección y buenas habilidades sobre el campo, tanto es así que le ha llevado a compararle con un jugador mítico alemán. "Cuando lo veo jugar, me gusta su confianza con la pelota, es parecido al Philipp Lahm, juega de 6 o 2, actúa bien con o sin balón. En el tema físico está bien, puede jugar en ambas posiciones”.

Para Xavi Espart es todo un reto el gran listón que ha puesto el técnico alemán sobre él, pero tendrá oportunidad en el Barça para demostrar que la confianza depositada en él no fue un espejismo. La banda derecha está algo más despoblada. El refuerzo de Cancelo ha sido vital para suplir las bajas de Koundé y ahora con el joven canterano el club azulgrana tendrá jugador para rato.