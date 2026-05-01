Hansi Flick da el visto bueno a la propuesta de renovación del Barcelona: estos son los detalles

Celia Pérez 01 MAY 2026 - 10:33h.

A falta de los últimos flecos de su contrato

Hansi Flick echa una mano a Gavi de cara al Mundial

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La renovación de Hansi Flick es uno de los puntos claves en el FC Barcelona. El club quiere, sí o sí, cerrar cuanto antes una continuidad que tiene prácticamente atada. A falta de los últimos detalles en el contrato del alemán, el acuerdo de las dos partes es total y será cuestión de tiempo que se acabe anunciando de manera oficial.

Tal y como cuenta Mundo Deportivo, Barcelona y Flick han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del alemán, que acababa en el 2027, dos años más. Es decir, el club culé, con el visto bueno del técnico, amplía su vinculación hasta 2029, aunque con el matiz de que ese último año será opcional. Llegados a 2028 se añade un año más opcional que se ejecutará automáticamente si a final de dicha temporada las partes están de acuerdo en prorrogarlo.

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Pese a todo aún faltan los últimos detalles de su contrato, que no se cerrarán hasta que su agente, Pini Zahavi, aterrice el Barcelona y termine de finiquitar lo acordado. Además, llega a la Ciudad Condal también para tratar de avanzar con el futuro de Robert Lewandowski.

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El club aún tiene que resolver al futuro con su actual '9'. El delantero polaco termina contrato a final de temporada y, a sus 37 años -para 38 en agosto-, todavía no tiene claro qué pasará con él. El protagonismo le ha perdido y su influencia en los goles ya no es tal como pasó cuando llegó al FC Barcelona. En esta temporada cuando le han preguntado si continuará o no, el jugador no se ha querido mojar y aseguraba que al final del curso se vería.

De esta forma, el asunto del '9' queda como una de las grandes tareas pendientes dentro de la dirección deportiva a la espera de lo que ocurra con el ariete polaco.