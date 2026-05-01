María Trigo 01 MAY 2026 - 10:30h.

ElDesmarque charla con tres aficionados del Rayo Vallecano que llevan horas haciendo cola

Resultados de ida de semifinales de Europa League y Conference y cuándo se juegan las finales

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En el barrio de Vallecas no es que la locura se haya desatado, es que la locura vive instalada allí. No es para menos. Lo que está haciendo el Rayo Vallecano con Íñigo Pérez en el banquillo es para que su afición esté motivada de sobra para estar al lado de su equipo. A pesar de que Martín Presa no lo pone fácil con su política de venta de entradas sólo en taquilla, los seguidores de la franja hacen barbaridades por su equipo sin parar.

Más allá de todo lo vivido en la tarde-noche de este jueves con un recibimiento para la historia y un partido que les hace ir con ventaja a la vuelta, ahora lo que se juega es la batalla por una entrada para Estrasburgo. Poco antes del duelo de ida, el Rayo anunciaba en sus redes sociales que las entradas para la vuelta se pondrían a la venta el sábado 2 de mayo. Un mensaje que hizo que muchos aficionados pusieran en marcha su estrategia para no quedarse sin ellas.

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Locura por una entrada

Como se puede ver en el vídeo superior, nuestro compañero de ElDesmarque Dani Martidí se acercó pasadas las doce de la noche a charlar con las primeras personas que estaban en la cola. "Estamos aquí en la calle, las dos, haciendo cola para las entradas que hay que coger para el jueves, para no quedarnos sin ellas porque ya hay vuelos cogidos, hay hotel, hay todo", comenta la aficionada del Rayo antes que su compañera confirme que esperar más de dos días de cola es "por amor al Rayo, claro que sí, y con muchísima ilusión tenemos que ir a apoyar al Rayo".

A lo largo del vídeo se puede ver que cuentan cómo se organizan, los turnos que hacen, la comida que llevan y el planazo de puente de mayo que se han preparado por amor a su equipo, que se juega estar en la gran final de la Conference League el próximo día 7. Y es que como dice otro aficionado en el vídeo esto puede que pase "una vez en la vida".