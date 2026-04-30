Las dos polémicas que reclamó el Rayo Vallecano ante el Estrasburgo: "Es penalti, la pelota está en juego"

Saray Calzada 30 ABR 2026 - 23:00h.

Hubo dos acciones en el segundo tiempo que reclamó el Rayo que les perjudicaron

Resultados de ida de semifinales de Europa League y Conference y cuándo se juegan las finales

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El Rayo Vallecano recibía al Racing de Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League. Era algo histórico ya que nunca antes habían jugado unas y se notó en el campo. Había mucha emoción en las gradas, pero mucha contención en el campo para no cometer errores. El equipo de Iñigo Pérez metió una marcha más en el segundo tiempo y empezaron a pasar cosas, también polémica.

En el minuto 52 El Mourabet cometió una falta peligrosa a Ilias Akhomach sin opción de jugar la pelota e impidiendo que se metiera en el área. El colegiado señaló la falta, pero se olvidó de la amarilla. El jugador del equipo francés ya tenía una y de habérsela mostrado hubiera supuesto la expulsión. Los futbolistas del Rayo se la pidieron, pero el árbitros se mantuvo firme y solo señaló el libre directo.

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El penalti no pitado

La otra jugada polémica llegó casi al final del partido. Minuto 82, Penders coge un balón aéreo y pretende sacar rápido a sus compañeros. Con el balón en la mano, o sea en juego, pisa en el tobillo a Jorge de Frutos que le deja renqueante en el suelo y tiene que recibir las asistencias. Los comentaristas de televisión lo tenían claro y no entendieron cómo no pitaron penalti ya que el esférico estaba en juego y el portero no le pisa de una forma fortuita.

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Al terminar el partido, Alemao, autor del gol, habló para 'Movistar' y le preguntaron por la polémica. "Hubo una acción que podía haber sido la segunda amarilla, después el pisotón a Jorge...no entramos en eso".

El Rayo Vallecano ganó por la mínima al Estrasburgo y quién sabe si en un futuro estas acciones pueden ser determinantes en el resultado global. El gol de Alemao en el 54 les hace partir con una ligera ventaja de cara al partido de vuelta que se celebrará el próximo 7 de mayo. Vallecas sigue creyendo con una final europea y de momento está en el camino correcto.