Saray Calzada 30 ABR 2026 - 20:49h.

Paula Badosa se confesó con Mario Suárez y asegura que va a hacer un alto en su carrera

Paula Badosa desvela el momento que dejó de ser del FC Barcelona para ser fan del Real Madrid

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Paula Badosa ha estado 'El camino de Mario' y ahí se ha abierto en canal sobre la situación que está atravesado. Acaba de participar en el Mutua Madrid Open y cayó derrotada a la primera de cambio. La tenista confesó que no "está lo bien" que le gustaría y es por eso por lo que ha tomado una decisión. "Ahora parece que el cuerpo está respondiendo, pero he perdido mucho la confianza en mí misma", comenzó diciendo.

La tenista hablaba de su última derrota en Madrid en donde comenzó bien, pero a medida que avanza el partido comienza a decaer. "Estaba gastando tanto energía en luchar contra mi cabeza y me he desgastado tanto durante estos meses... que llegó a un punto en el tercer set que mi cabeza se apagó totalmente y me quedé vacía. Justo después de eso tuve una conversación con mi equipo. Creo que necesito un momento de parar y coger fuerzas. Ahora mismo me estoy agotando. No sé si van a ser tres, cuatro semanas... Voy a parar un poco sobre todo mentalmente".

Paula Badosa no sabe si estará en Roland Garros

Mario Suárez le preguntó si estaría en Roland Garros. "No sé si voy a ir. Estoy confesando aquí un secreto. Va a depender mucho si he recuperado esas fuerzas", dijo. Paula Badosa aseguró que ahora lo único que le frena es la mente ya que físicamente ha dejado atrás los problemas que arrastró a comienzo de año.

A pesar de todos los años que lleva en el tenis confesó que lleva muy mal perder y esta racha negativa en los últimos tiempos no está ayudando nada. "Yo me lo llevo muy a lo personal si gano o pierdo. Es como si valgo como persona o no. Dejas de ver las cosas con perspectiva y vamos a separarlo de la Paula persona. Es ahí donde sufro tanto", comentaba la catalana.