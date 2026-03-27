Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAR 2026 - 10:45h.

La tenista española ha explicado en que punto de su carrera se encuentra y se ha sincerado sobre su situación actual

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Paula Badosa atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera, pero también uno de los más reveladores. La tenista española viene de ser eliminada en el Open de Miami por la tenista estadounidense Iva Jovic (6-2, 6-1) y acumula varios meses de irregularidad en la en pista, compitiendo lejos de su mejor nivel y tratando de recuperar sensaciones en torneos de menor categoría para ganar posiciones en el ranking y reconstruir su confianza. Después de un largo periodo marcado por lesiones, especialmente en la espalda, la tenista ha tenido que dar un paso atrás, en lo que a competitividad se refiere, para encontrar su mejor tenis y recuperar el puesto que le pertenecía en el circuito femenino. El proceso está siendo más complicado de lo esperado y los resultados no están acompañando. Tras caer en el Masters 1000 de Miami, la jugadora subió un comunicado a su cuenta de Instagram donde reflexionó sobre el punto en el que se encuentra de su carrera y ha concedido una entrevista a El Larguero de la Cadena SER donde habla sobre su situación actual, después de volver a salir del Top 100 y afrontar una gira de tierra batida que será decisiva para los objetivos de la tenista.

El momento complicado por el que está pasando Paula Badosa

Tras la eliminación del Open de Miami, la propia jugadora compartió una reflexión en su cuenta de Instagram que sorprendió por su sinceridad y en la que mostró el momento tan complicado por el que está pasando: “Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí… las dudas se apoderan de mí y me siento perdida”, reconoció Badosa. La tenista admitió que está lejos de su mejor nivel, pero insistió en que esa versión sigue dentro de ella. “Siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Paula no está de vuelta… pero lo estará” concluyó.

Paula Badosa se sincera sobre su situación actual

La tenista española ha hablado sobre su situación actual y el punto de su carrera en el que se encuentra en una entrevista para El Larguero de la Cadena SER: "Sinceramente... tengo mucho respeto por mis rivales, pero estoy peleando más conmigo misma por cosas internas: por miedos, por voces... y si no consigo esto, y si no vuelvo donde quería, y si me lesiono después de entrenar meses y en el momento que estoy bien vuelvo a recaer..." dijo la jugadora. "Hay muchas voces que pasan por mi mente, hasta en el momento de competición. Se me está haciendo difícil de controlar" confesó Badosa. La tenista también fue clara sobre la opción de abandonar el tenis: "¿Sobre rendirme? Ni se me pasa por la cabeza".