Pablo Sánchez 24 MAR 2026 - 19:47h.

Rafa Nadal no se 'moja' en el debate entre Carlos Alcaraz y Djokovic y les compara con Cristiano y Messi

Eliminado del Masters 1000 de Miami

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El extenista balear Rafael Nadal expresó que no “se puede exigir más” a Carlos Alcaraz, eliminado del Masters 1000 de Miami el pasado domingo, y afirmó que "no vamos a preocuparnos por dos derrotas" porque "no tiene ningún sentido".

“Está dando éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 años atrás. Yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace. No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido ni tampoco se puede exigir más”, incidió, después de ser investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid.

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Alcaraz cayó derrotado contra Sebastian Korda en segunda ronda del torneo, en un encuentro en el que llegó a decir sobre la pista que quería irse a casa. "Todo el mundo, por mucho éxito que tengas, tiene derecho a un día estar frustrado o estar cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo. No le habrá gustado verse así, pero es entendible", opinó Nadal.

"Cuando uno viene de ganar el Abierto de Australia, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo", recordó.

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También tuvo palabras para Martín Landaluce, el tenista español de 20 años clasificado este martes a cuartos de final del Masters 1000 de Miami: "Ha empezado el año con dificultades, pero muy feliz con el torneo que está haciendo. Ha dado un paso adelante. Creo que tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que van a marcar la diferencia".

Sobre su retirada del tenis, a finales de 2024, comentó: “Es una etapa bien cerrada. No creo que la vaya a echar de menos al nivel que la podía echar cuando estaba lesionado y seguía en activo. Me tuve que operar hace cuatro meses y no he podido hacer nada, pero sí que me gustaría jugar de manera un poco más asidua, por pasarlo bien jugando”.

"Estoy en otra etapa de mi vida en que tengo la capacidad de ir a los torneos y seguir el tenis sin ninguna sensación de que me gustaría estar ahí", continuó el balear, quien explicó que intenta "combinar los objetivos a corto, medio y largo plazo" y tener "una ruta a nivel personal y a nivel profesional. Sigo con este proceso de organización de mi vida, cada vez teniendo más claro las cosas que me gustan más y las que me gustan menos. Entendí que la vida profesional sería pasajera, ha sido más larga de lo que hubiera podido soñar, pero siempre volvería a ser una persona normal y corriente, que es lo que me considero", resaltó.

Galardón en la UPM

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, catorce de ellos en Roland Garros, añadió que era un honor para él recibir el doctorado honorífico en la UPM: “Qué más puedo decir que gracias y recibirlo con humildad. Yo, desgraciadamente o por suerte, no tuve la oportunidad de vivir la experiencia. Y también con responsabilidad de cumplir con las buenas palabras que me han dedicado”.

"Recibir un reconocimiento como este tiene un significado muy especial, recibirlo de las personas que ayudan a las nuevas generaciones a formarse, en una faceta muy distinta a lo que yo me he dedicado toda mi vida", incidió. También reflexionó sobre los valores que le han acompañado durante su carrera: "La resiliencia, la capacidad de superación, el trabajo diario, la disciplina, el respeto por todas las personas que tienes alrededor, da igual el éxito que tengas".

"Una de las cosas principales es que el personaje que tu profesión te genera no te termine comiendo lo que eres como persona. Y yo creo que lo he conseguido, he mantenido mis orígenes bien arraigados a casa, y eso me ha permitido tener una vida feliz y no perder de vista lo que va a ser mi vida real. Hay muchos tipos de talento en este mundo y cada cual tiene su importancia. Normalmente trabajar con un poco de talento y mucho esfuerzo te da la posibilidad de llegar a cumplir los objetivos”, concluyó.