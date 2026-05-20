Diego Páez de Roque 20 MAY 2026 - 08:53h.

El Atlético de Madrid y el Wolves han llegado a un acuerdo por Joao Gomes

William Gomes, el fichaje sorpresa del Atlético de Madrid: "Ya hay contactos"

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Aunque el Atlético de Madrid aún tiene varios millones de euros en juego a falta de un partido para terminar LALIGA, desde el club rojiblanco ya están trabajando en el mercado de fichajes para mejorar el equipo de cara a la temporada 2026/27.

Uno de las zonas a reforzar para Diego Pablo Simeone es el centro del campo. Los dos jugadores que a priori iban a ser los titulares han estado muchos meses lesionados, como han sido los casos de Pablo Barrios y Johnny Cardoso. El argentino ha tenido que tirar en muchos minutos de Koke que, a pesar de haber disputado una de sus mejores temporadas, se espera que cada año vaya jugando menos por su edad.

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Además, la salida de Conor Gallagher en invierno se suplió con dos futbolistas sin apenas experiencia en la élite como son Rodrigo Mendoza y Obed Vargas. Es por ello que el Atlético de Madrid parece haber cerrado ya a un nuevo centrocampista de cara a la próxima campaña.

Polémica por el precio del acuerdo por Joao Gomes

Según ha informado Sky Sports, el Atlético de Madrid y los Wolves han llegado a un principio de acuerdo por Joao Gomes, mediocentro brasileño que esta temporada ha disputado, por el momento, 41 partidos.

Rubén Uría, colaborador de ElDesmarque, ha compartido la información en su cuenta de X (antiguo Twitter) para que los seguidores colchoneros conozcan la situación del posible nuevo fichaje del equipo. "Ambos clubes habrían pactado un traspaso por cerca de 45 M€. Se están ultimando detalles para que Gomes sea jugador del Atleti en cuanto abra la ventana del mercado de fichajes", contó.

El mensaje publicado por la noche tuvo bastante repercusión entre la afición rojiblanca. Sin embargo, la mayoría de los comentarios no eran alegrándose por la nueva incorporación, sino criticando el precio del traspaso.

Para muchos, pagar 45 millones por un centrocampista de un equipo de la Premier League que va a descender a Segunda División es exagerado. "Da igual Mateu, Bucero o Berta. Solo saben hacer chapuzas y chanchullos", comentaba uno, mientras que otro usuario mencionaba que es una de las peores operaciones que recuerda.

Otros recordaron a Ederson, la otra opción que tanto ha sonado en los últimos meses y que, con la llegada de Joao Gomes, podría carse, además de que la operación lleva estancada un tiempo. "Con lo que motivaba Ederson y no viene...", decía un usuario.