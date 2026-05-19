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William Gomes irrumpe con fuerza en el Atlético de Madrid. Mateu Alemay tiene varios frentes abiertos de cara a la renovación de una plantilla cuyas debilidades son más que evidentes. Entre otras cosas, la dirección deportiva perfila el mercado de fichajes en busca de un extremo vertical y con desborde. Y en ese perfil encaja el jugador del FC Porto, que ha firmado buenas cifras goleadoras durante la presente campaña.

Según ha informado en exclusiva el periodista Fabrizio Romando, especializado en el mercado, el Atlético de Madrid está "explorando un acuerdo" para fichar a Williams Gomes. Asegura que ya se han producido "contactos iniciales" y que todo está en manos de la decisión de vender o no del Oporto.