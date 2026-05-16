Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 17:14h.

La petición de Simeone a Apollo para el mercado

Griezmann no es el único: nueve jugadores del Atlético de Madrid podrían despedirse del Metropolitano ante el Girona

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La rueda de prensa de Diego Pablo Simeone previa al Atlético de Madrid-Girona ha estado marcada por la despedida de Antoine Griezmann en el Metropolitano este domingo pero el Cholo también ha aprovechado para mandar un mensaje. Preguntado por el mercado de fichajes rojiblanco este verano, el argentino ha lanzado el guante a Apollo para que no se pierda el crecimiento del equipo.

En sala de prensa, Simeone respondió así a si quería dejar lista la planificación del conjunto colchonero antes de que arranque el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México: "Sí, sería buenísimo, pero veremos cómo va generándose el mercado. Sabemos de las situaciones de salida que pueden haber y de la búsqueda que, como todos los equipos, nos pasará tener que ir a buscar".

"Esperemos que con la llegada de Apollo estemos fuertes para poder seguir creciendo como equipo sobre todo porque, como club, hemos crecido enormemente, pero necesitamos seguir creciendo como equipo", avanzó el entrenador del Atlético de Madrid.

Primer mercado de fichajes con Apollo al 100% en el Atlético de Madrid

El pasado mes de noviembre, el Atlético comunicó que el fondo de inversión Apollo Sports Capital entraría a formar parte del club como accionista mayoritario. No sería sin embargo hasta marzo cuando el traspaso de poderes, a pesar de que Miguel Ángel Gil Marín seguirá como consejero delegado y Enrique Cerezo como presidente, se consumó, por lo que este verano llegará la primera ventana de fichajes con los nuevos dueños al 100% controlando todo lo que suceda.

El que sí que formó parte ya del Atlético de Madrid en el último mercado de fichajes invernal como director deportivo fue Mateu Alemany, que incorporó a Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas. Este verano, el directivo rojiblanco debe solucionar varias papeletas como el sustituto de Griezmann, el fichaje de un centrocampista mientras suenan Joao Gomes o Ederson y algunas salidas entre las que destaca la gran duda con el futuro de Julián Álvarez.