Dos futbolistas más acaban contrato y otros tantos tienen su futuro en el aire

Atlético y Villarreal se juegan una millonada en las dos últimas jornadas

Compartir







El Atlético de Madrid disputa este domingo su último partido del curso en el Metropolitano. Lo hará ante el Girona FC, en horario unificado, en una tarde que estará marcada por la despedida de Antoine Griezmann, quien disputará su último encuentro con la camiseta rojiblanca ante su afición. Pero el francés, a la espera de novedades, podría no ser el único que se despida de la hinchada colchonera el domingo.

Hay dos jugadores que acaban contrato en junio: Koke Resurrección y Nico González. Todo invita a pensar que el capitán renovará un año más, más aún si todavía no ha anunciado su salida para despedirle con honores, pero tras caer en Londres dejó su futuro abierto. En cuanto a Nico, está cedido por la Juventus y no podrá jugar por lesión, sin opciones ya de alcanzar los requisitos estipulados para su cláusula de compra. La idea del Atleti es negociar con los italianos para seguir contando con el argentino, pero tendrán que negociar en verano.

PUEDE INTERESARTE Los tres fichajes a los que apunta el Atlético de Madrid ante las salidas de Sorloth y Julián Álvarez

Las posibles salidas del Atlético de Madrid

Todos los demás futbolistas tienen contrato en vigor, lo cual no quiere decir que vayan a seguir. Hay jugadores como Jan Oblak o José María Giménez que han generado dudas a lo largo de los últimos meses y no se descarta una salida en verano. Con el esloveno quizá sea algo más complejo, pero la marcha de Giménez tras otro año marcado por las lesiones sí parece bastante probable. Y el uruguayo, encima, no se podrá despedir sobre el césped porque vuelve a estar lesionado.

En la línea defensiva, Clément Lenglet y Nahuel Molina tampoco tienen garantizada su continuidad. El galo llegó traspasado el pasado verano tras un año de cesión, ha sido el último en la línea de rotación de la zaga y sus actuaciones han sido bastante pobres, por lo que podría salir en verano. En cuanto a Nahuel, es cierto que ha ido de menos a más y ha acabado la temporada cumpliendo en una posición más ofensiva, pero el hecho de que acabe contrato en 2027 invita a pensar que si no renueva, podría marcharse para dejar algo de dinero en las arcas del Metropolitano.

En la zona creativa, Thiago Almada ha quedado muy señalado. No ha cumplido las expectativas y ha sido, probablemente, el jugador que peor nivel ha mostrado respecto a lo esperado en verano, cuando llegó al Metropolitano a cambio de unos 20 millones de euros. El Atlético podría buscarle una salida en verano para recuperar la inversión.

Y en ataque, Julián Álvarez y Sorloth tampoco tienen garantizada su continuidad. Los rumores en torno al argentino han sido incesantes en los últimos meses. Si bien es cierto que el Barça no parece tener capacidad económica para realizar una gran operación, el PSG sí que ha irrumpido con fuerza en las últimas horas para desembolsar una buena cifra por su fichaje. La situación de Sorloth es algo distinta: adelantado por Griezmann y condenado a ser un suplente de lujo en buena parte del curso, el noruego podría buscar una salida para tener más protagonismo.