Celia Pérez 14 MAY 2026 - 12:48h.

El club se prepara para un verano movido

Thiago Almada, señalado por el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y pitado por el Metropolitano

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El Atlético de Madrid se prepara para un mercado de fichajes bastante movido. Al adiós de Antoine Griezmann se le puede unir otros como el de Alexander Sorloth y Julián Álvarez. La continuidad de ambos delanteros no está nada clara y desde la dirección deportiva rojiblanca ya se preparan para los movimientos que se vienen en la plantilla del Cholo Simeone con tres nombres sobre la mesa.

La idea, según cuenta Miguel Ángel Méndez en RNE, es abordar el mercado de fichaje con la salida de los dos delanteros en mente y conseguir tres nombres claves. El primero de ellos, el de Kang-In Lee. "Llegada de Kang-In Lee, que es un futbolista estupendo con 25 años, con un futuro por delante, y por cierto, un marketing detrás brutal. Lo digo por marca coreanas, patrocinios y demás porque es una máquina. Y luego aparte es que es muy buen futbolista, puede jugar en cualquier posición del frente del ataque y es un futbolista estupendo", comenzó señalando.

Al futbolista del PSG se une también el nombre de su compañero en ataque en el cuadro francés, Gonzalo Ramos. "Un '9' de referencia, más habitual, ya totalmente amortizado en el PSG. Y es un '9' posiblemente podría ser un poco del gusto, vendría a tapar a Sorloth", explicó.

Y por último, el gran objetivo del Atlético de Madrid: Lautaro Martínez. "El sueño, Lautaro Martínez. Lautaro juega en el Inter. Tiene un precio de salida seguramente caro, pero creo que Lautaro está por la labor de salir de Italia, de salir del Inter y de probar en la liga española", añadió.

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De esta forma, el cuadro rojiblanco se prepara para abordar un verano bastante movido en el que se esperan bastantes salidas, pero también bastantes llegadas para reforzar el equipo del técnico rojiblanco de cara a la próxima campaña.