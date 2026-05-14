Lucas Torreira, ex del Atlético, agredido en Turquía por un acosador obsesionado con su novia

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 MAY 2026 - 12:11h.

La pareja del jugador uruguayo es una actriz y modelo famosa en Turquía

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Lucas Torreira, ex jugador del Atlético de Madrid y campeón de liga en la temporada 2021/22 con el conjunto rojiblanco, ha sido agredido en Turquía por un acosador obsesionado con su pareja. El suceso ocurrió a plena luz del día en un centro comercial de Estambul y el individuo, que agredió con un puñetazo en la cabeza al uruguayo, declaró posteriormente que "odiaba" al jugador. La novia de Torreira es Devrim Ozkan, una actriz y modelo famosa en Turquía y el agresor confesó que estaba celoso por su relación. El centrocampista, que actualmente juega en el Galatasaray, está bien y fuera de peligro, pero aseguró que tiene dolor de cabeza tras el incidente y que presentará una denuncia contra el sospechoso, identificado por la policía como Burak Doan.

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Lucas Torreira, ex del Atlético de Madrid, agredido por el acosador de su novia

El jugador habló con la policía después de lo ocurrido y CNN Turk ha publicado el contenido de esa declaración. "Un hombre se me acercó y me dijo que quería tomarse una foto conmigo. Después de tomarme la foto, vi que se acercaba otro hombre y pensé que también quería tomarse una foto. Cuando se acercó, de repente me dio un puñetazo en el lado izquierdo de la cabeza. No entendí lo que estaba pasando. Intenté defenderme, y mi conductor y mi amigo, que estaban allí en ese momento, vinieron a ayudarme para protegerme y alejar al individuo del lugar. Después de separarnos, la persona se subió a un taxi e intentó marcharse. No agredí físicamente a esta persona de ninguna manera. No sé por qué hizo algo así, nunca lo había visto antes. Tras el incidente, fui al hospital para un chequeo y quiero presentarles mi informe a ustedes, las autoridades", dijo el uruguayo.

El agresor y el conductor de Torreira quedaron detenidos después del incidente, el primero por el puñetazo y el segundo porque pateó al agresor mientras este intentaba huir. El individuo que golpeó al jugador ya tenía una orden de alejamiento y una condena previa por causar lesiones intencionadas. La agencia de representación del uruguayo ha informado que quieren trasladar tranquilidad sobre la situación del centrocampista y que agradecen a todos por los mensajes de apoyo y preocupación por lo ocurrido con el jugador del Galatasaray.