Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 18:59h.

Un cedido del Atlético podría debutar tras llevar toda la temporada en el banquillo

La lesión de Rodrigo Mendoza en Pamplona se queda en un susto

Compartir







Esta temporada, el Atlético de Madrid ha repartido por varios clubes de España a algunos de sus jugadores en calidad de cedidos. Algunos de ellos, como Thomas Lemar, salieron del club el pasado verano, mientras que otros han esperado hasta el mercado invernal, como Carlos Martín, para gozar de nuevas oportunidades.

Como en cualquier operación de este tipo, hay quien consigue sus objetivos y sumar muchos minutos en sus nuevos clubes, mientras que otros esperan momentos que no terminan de llegar. Y quienes más sufren estas situaciones son los porteros.

PUEDE INTERESARTE La plaga de bajas del Atlético de Madrid ante el Girona que puede condicionar el descenso: sólo 12 jugadores

El cedido del Atlético que podría debutar en LALIGA

En el caso del Atlético de Madrid, hay dos ejemplos claros que no han tenido las cesiones esperadas: Alejandro Iturbe y Horatiu Moldovan. Mientras que el español no ha jugado más que amistosos con el Elche, el guardameta rumano únicamente ha disputado un partido de la Copa del Rey con el Real Oviedo. Es decir, ninguno ha sumado ningún minuto en LALIGA EA Sports.

Sin embargo, la suerte de Horatiu Moldovan podría cambiar en este final de temporada. Con tres partidos aún por delante, el Real Oviedo ya ha certificado su descenso a Segunda División. Previamente, el rumano no había tenido hueco en la portería por la regularidad y buena actuación de Aarón Escandell. Una vez el equipo ya no tiene ningún objetivo en juego, puede llegar el turno del guardameta cedido por el Atlético de Madrid.

Sobre Moldovan ha hablado Guillermo Almada, el técnico del Real Oviedo, en la rueda de prensa previa al choque liguero contra el Real Madrid. "Lo estamos analizando. Quiero aclarar, se merece jugar porque ha entrenado, ha respaldado a Aarón permanentemente, ha sumado, un muchacho espectacular que se merece jugar. Lo vamos a analizar porque también el arquero a veces precisa tener continuidad para tener un buen nivel.

Eso sí, Guillermo Almada ha dejado claro que, en análisis con el resto de su cuerpo técnico, analizarán darle alguna oportunidad sin ponerle en riesgo por esa falta de continuidad durante todo el año. "Así que de hecho mañana vamos a poner lo mejor que tengamos y veremos en el análisis en los próximos partidos", aseguró.