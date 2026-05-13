Marcos Llorente se marchó expulsado ante Osasuna y Rodrigo Mendoza, lesionado

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en El Sadar, un sobresaliente y dos suspensos

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El Atlético de Madrid se presentó este martes en El Sadar con una plaga de bajas importante. Y tras ganar a CA Osasuna (1-2), la plaga fue a más: un jugador expulsado y otro lesionado. El próximo domingo, en horario unificado, el cuadro rojiblanco tendrá que recibir al Girona FC, que llegará con el agua al cuello y jugándose el descenso. A falta de novedades, todo apunta a que Diego Pablo Simeone podría plantarse en esa penúltima jornada con sólo 12 jugadores de campo del primer equipo.

Los últimos en caer han sido Marcos Llorente y Rodrigo Mendoza. El internacional español fue expulsado con doble amarilla durante la segunda mitad ante Osasuna, por lo que no podrá jugar ante el Girona por sanción. En cuanto a Mendoza, partió como titular pero se tuvo que retirar a los 15 minutos por "molestias musculares". Por pocas que sean esas molestias, todo invita a pensar que tampoco estará el domingo.

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Bajas del Atlético de Madrid ante el Girona

A estos dos hay que añadir la plaga de lesionados. Johnny Cardoso acaba de pasar por quirófano, José María Giménez ha sufrido un esguince de tobillo y Nahuel Molina una rotura muscular durante los últimos días. Pablo Barrios y Nico González aún se recuperan de sendas lesiones en el muslo y tampoco estarán en el último partido del Metropolitano.

Algo más de opciones tienen Giuliano Simeone y Julián Álvarez. El delantero arrastra molestias en el tobillo desde el partido de ida ante el Arsenal, mientras que Giuliano sufrió una contusión en Londres que le ha dejado fuera de los dos últimos encuentros. Con el Mundial en el horizonte y poco en juego en lo deportivo, parece evidente que ninguno forzará.

En total, la lista de bajas aumenta a nueve jugadores. La única buena noticia es que Álex Baena estará de vuelta tras cumplir ciclo de amonestaciones en El Sadar. Teniendo en cuenta que la plantilla rojiblanca está formada por 21 jugadores de campo y dos porteros, esto significa que Simeone, probablemente, sólo tendrá 12 jugadores de campo del primer equipo disponibles ante el Girona, que llegará al Metropolitano jugándose la permanencia.