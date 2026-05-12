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Alineaciones confirmadas de Osasuna y Atlético de Madrid en la jornada 36 de LaLiga

Obed Vargas, en un partido del Atlético de Madrid
Obed Vargas, en un partido del Atlético de Madrid. Cordon Press
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Alineaciones confirmadas en El Sadar. El Atlético de Madrid, con poco o nada en juego más allá de intentar apretar por el tercer puesto, visita este martes a CA Osasuna, que aún tiene que certificar su permanencia e incluso podría meterse en la pelea por los puestos europeos.

Once de Osasuna: bajas y novedades

Condicionado por las bajas de Sergio Herrera y Vítor Muñoz, expulsado el portero en la visita al Levante y lesionado el atacante hasta final de temporada, Alessio Lisci apuesta por un once bastante reconocible, dejando en el banquillo a Aimar Oroz como principal novedad.

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Así pues, Osasuna sale de inicio con Aitor; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro; y Budimir.

En el banquillo del cuadro navarro esperarán su turno Stamatakis, Rafa Fernández, Benito, Juan Cruz, Herrando, Iker Muñoz, Raúl, Aimar Oroz, Kike Barja, Bretones, Osambela y Arguibide.

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Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Muchas más bajas tiene Diego Pablo Simeone. El técnico ha viajado a Pamplona sin Álex Baena por acumulación de tarjetas y sin los lesionados Giménez, Cardoso, Pablo Barrios, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nico González. Además, el técnico rota en la portería y apuesta por Juan Musso en detrimento de Oblak y deja en el banquillo a Sorloth, el único jugador ofensivo que tendrá el Cholo para recurrir durante la segunda mitad.

El Atlético sale con Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Koke, Obed Vargas; Thiago Almada, Lookman y Griezmann.

En el banquillo rojiblanco estarán de inicio Oblak, Esquivel, Lenglet, Le Normand, Boñar, Julio Díaz, Puric, Rayane, Iker Luque, Morcillo, Sorloth y Cubo.

Alineación del Atlético de Madrid ante Osasuna
Alineación del Atlético de Madrid ante Osasuna. ATM
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