Pepe Jiménez Sevilla, 12 MAY 2026 - 14:08h.

Lidia Bedman, su pareja, compartió una imagen en redes sociales

El CSD deberá aprobar el acuerdo entre el Sevilla y Sergio Ramos

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Con el '10' a su espalda y el nombre de Santi Abascal en su camiseta. Así ha aparecido el líder del partido político VOX este martes en las redes sociales de Lidia Bedman, su pareja, que no ha dudado en compartir la imagen en sus stories.

Con la camiseta negra, la tercera equipación este curso, Santiago Abascal aparecía en imagen sonriente, señalándose el dorsal y mostrándose, al menos por un día, por un momento o un instante, como un sevillista.

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La curiosa 'conexión' entre Abascal y Five Eleven

Esta imagen, que no es más que una anécdota o simplemente la demostración de un regalo recibido en los últimos días, aparece curiosamente la misma jornada en la que Sergio Ramos y el grupo Five Eleven cierran la compra de la entidad blanquirroja.

Y es que, como es sabido, Darío y Adrián Werthein, miembros de Five Eleven, forman parte de una de las familias más ricas de Argentina y uno de los miembros de la misma fue hasta finales del pasado año canciller del presidente Javier Milei.

¿Y qué tiene que ver todo esto con Santiago Abascal?

Como también es conocido, el presidente de VOX y el presidente argentino, más allá de ciertas ideas políticas, comparten una notable relación y hace no demasiado coincideron en un acto del que, como con la camiseta del Sevilla, Lidia Bedman presumió en redes soci

Una simple curiosidad que se cruza en el día que Santiago Abascal, o más bien su pareja, compartía una imagen del político con la camiseta del Sevilla.