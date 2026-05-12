María Trigo 12 MAY 2026 - 12:00h.

Entra y haz de director deportivo del conjunto blanco: la próxima planificación es tuya

Florentino Pérez busca entrenador: ocho nombres que rondan en el mercado

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Es momento de hacer de director deportivo. La temporada 25/26 está muy cerca de terminar y llega la hora de pensar en la próxima campaña. El curso del Real Madrid ha sido absolutamente decepcionante en todas las competiciones. El club presidido por Florentino Pérez no ha logrado ningún título y el proyecto ilusionante que empezó de la mano de Xabi Alonso explotó muy pronto. Eso terminó con Álvaro Arbeloa ocupando el puesto del tolosarra en el banquillo blanco y, en las últimas semanas, con un desgobierno total.

Aún no se sabe quién será el entrenador del Real Madrid en la temporada 26/27, pero sí que te damos la opción en esta macroencuesta de ElDesmarque de que elijas qué jugadores de la actual plantilla madridista te quedarías y a cuáles les darías salida.

Vota en la encuesta

Como se puede ver, además de los 24 futbolistas que forman parte actualmete del primer equipo, también damos la opción de si te quedas o no con Thiago Pitarch, una de las grandes promesas de la cantera a la que Arbeloa le ha dado mucha bola, y si te quedarías con Endrick (estuvo en el plantel hasta el pasado mercado invernal) o si lo volverías a ceder, ya sea de nuevo al Olympique de Lyon o a otro club.

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Cabe destacar que hay varios futbolistas que terminan contrato este próximo 30 de junio y que todo apunta a que no van a renovar y, por lo tanto, su salida está más cerca que la de otros compañeros. Son los casos de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger. De los tres, sólo este último tiene, por el momento, una oferta de renovación encima de la mesa.

Sólo nos queda recordarte que tienes la encuesta a tu disposición para hacer de director deportivo del Real Madrid y decidir con quién te quedas. ¿A qué esperas?