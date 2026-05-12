La dura realidad de José Mourinho: despedido de casi todos sus equipos tras el Real Madrid

Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 09:28h.

El técnico luso ha sumado un título liguero y varios europeos lejos del primer escalón europeo, pero también varios ceses

En el Real Madrid ya hay unanimidad: sólo Mourinho puede reconducir el desgobierno del vestuario

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José Mourinho se postula como el principal candidato al banquillo del Real Madrid. El club blanco ya ha establecido contactos con el preparador portugués, que emplaza al final de temporada para negociar libremente. Se trata de una opción arriesgada y no llena de dudas, pero se prioriza su carácter y capacidad de gestión de vestuarios por encima de sus resultados recientes. Y es que estos últimos generan más dudas que esperanzas en los aficionados. Sin ir más lejos, el último empate del Benfica frente al SC Braga podría dejar al conjunto lisboeta sin clasificar a la UEFA Champions League, pese a que Las Águilas no han perdido aún ni un solo partido en la liga portuguesa en lo que va de temporada.

De este modo, el Sporting de Portugal, segundo, tiene 73 puntos por 71 del Benfica. A falta de una sola jornada, todo dependerá de lo que suceda en el último encuentro, pero el equipo de Mourinho sumaría un fiasco importante, más allá de no ganar la liga. Ese sería el bagaje más reciente del luso antes de aterrizar, de nuevo, en el Real Madrid.

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Sin embargo, este no es el único patinazo que ha sumado el entrenador portugués desde su salida del club blanco. En este sentido, su primera experiencia post Real Madrid fue en el Chelsea. Y es que, en su regreso a Stamford Bridge, sumó una temporada sin títulos en la que su foco estuvo en reconstruir el equipo. Con figuras como Juan Mata, Eden Hazard, y otros jugadores entrados en años como Samuel Eto'o, el portugués hizo doblete en la 14/15, ganando la Premier League y la EFL Cup (la que ahora conocemos como Carabao). Sin embargo, la temporada posterior, los resultados no se le dieron, hubo rumores de que la plantilla le estaba haciendo la cama y fue despedido en diciembre, en plena crisis de resultados.

Su siguiente aventura sería en el Manchester United. Allí, el técnico luso llegó en julio del 2016, en un movimiento que sorprendió mucho debido a su lealtad al Chelsea y que, entonces, el United rivalizaba por los títulos con el conjunto londinense. En su primera temporada ganó tres títulos: EFL Cup, Supercopa de Inglaterra y la UEFA Europa League. El luso le dio importancia a la segunda competición europea pese a que, tradicionalmente, los clubes ingleses solían tirarla. Menos suerte tuvo en su segunda temporada, en la que no logró ningún título. De nuevo en diciembre de la tercera, José Mourinho sería cesado.

La etapa de José Mourinho por clubes menores también acaba con despidos

A partir de aquí empieza una etapa de José Mourinho en clubes lejos del primer escalón europeo. Al año siguiente le llamaron para intentar reflotar el Tottenham post Mauricio Pochettino, que venía de ser finalista de la Champions el año anterior. Y, si bien arrancó bien su etapa al frente de los Spurs, la irregularidad de resultados le privó de estar más arriba. Acabó metiendo al equipo en Europa League, aunque en abril del 2021 también fue despedido.

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Como técnico de la Roma ganó una Conference League y llegó a una final de la UEFA Europa League, que perdió frente al Sevilla FC. Este capítulo sería especialmente duro para él, ya que, pese a que el conjunto de la capital italiana nunca ha sido aspirante a la parte alta de la tabla, construyó un equipo ofensivo y vertical que incluso se quedó cerca de jugar la Champions. Eso sí, volvió a ser cesado en mitad de su tercera temporada, esta vez, en enero.

Aunque su despido más truculento y fugaz fue en el Fenerbahçe. El luso fue despedido al inicio de su segunda temporada en Turquía, después de caer en la previa de Champions y no clasificar al equipo turco a la fase liga de la máxima competición europea. Inmediatamente después, firmaría con el Benfica, club contra el que quedó eliminado en esa fase previa. Allí no tiene visos de que vaya a ser despedido, sino que será el Real Madrid quien pague la cláusula de rescisión, pero sus resultados a nivel clasificatorio están lejos de lo que al conjunto benfiquista le gustaría.