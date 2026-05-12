Ángel Cotán 12 MAY 2026 - 08:07h.

Lesiones y sanciones condicionan el duelo del Santiago Bernabéu

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Probablemente, el partido más triste de toda la jornada 36 de LALIGA EA Sports se celebre el próximo jueves en el Santiago Bernabéu. Allí se citan Real Madrid y Real Oviedo con dos estados de ánimo difíciles de remontar tras el título liguero del FC Barcelona y el destino virtual del equipo carbayón. El orgullo estará en juego, y para conseguir los puntos, tanto Álvaro Arbeloa como Guillermo Almada deberán alterar su once tipo.

Las lesiones, pero también las sanciones en clave azul, condicionarán las alineaciones titulares de madridistas y oviedistas. La enfermería blanca aún cuenta con un par de días para recuperar efectivos, aunque el técnico merengue no tiene excesivo margen de maniobra.

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La alineación probable del Real Madrid

Bajo palos, tras su reaparición en El Clásico a buen nivel, Thibaut Courtois apunta a repetir titularidad. Las dudas comienzan en el eje de la zaga. Dean Huijsen cayó en el calentamiento previo ante el FC Barcelona, por lo que se desconoce el alcance de sus molestias. De este modo, Raúl Asencio repetiría como central junto a Antonio Rüdiger. En los laterales, Trent Alexander-Arnold por derecha y Fran García por izquierda partirían de inicio.

En el centro del campo, Tchouaméni parece fijo. Hay más dudas con su acompañante, pero Thiago Pitarch le podría ganar la carrera por el puesto a Camavinga. Por delante, Jude Bellingham aportaría llegada y lanzaría desde las bandas a Vinicius Junior y Brahim. En punta, a la espera de conocer más información sobre el estado de Kylian Mbappé, Gonzalo sería la referencia.

Así las cosas, este es el posible once del Real Madrid: Courtois; Arnold, Rudiger, Asencio, F. García; Tchouaméni, Thiago, J. Bellingham; Brahim, Vinicius y Gonzalo.

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El posible once del Real Oviedo

Problemas para Guillermo Almada. Las expulsiones de Javi López y Kwasi Sibo, este último indiscutible en sus planes, obligan al técnico carbayón a modificar su apuesta inicial. No se esperan rotaciones en un equipo que volverá a contar con Aarón Escandell bajo palos. El portero azul tendría por delante a una línea defensiva formada por Nacho Vidal, Costas, Calvo y Rahim.

En el centro del campo, Santiago Colombatto será el encargado de sustituir a Sibo. Este cambio también podría permitir la entrada de Fonseca en el once para así adelantar a la mediapunta a Alberto Reina. En banda derecha, Ilyas Chaira; en banda izquierda, Thiago Fernández. Ambos extremos tendrán la misión de encontrar en el área al goleador Fede Viñas.

Así las cosas, esta es la alineación probable del Real Oviedo: Escandell; N. Vidal, Costas, Calvo, Rahim; Colombatto, Fonseca, A. Reina; I. Chaira, T. Fernández y F. Viñas.