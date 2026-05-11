Alberto Bravo 11 MAY 2026 - 10:11h.

Logra ser el mejor Celta a domicilio de la historia con el menor número de derrotas

Las probabilidades de Real Betis y Celta de Vigo de clasificarse a la Champions League

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VigoCon su triunfo este pasado sábado ante el Atlético de Madrid, con un gol de Borja Iglesias, en el Metropolitano, el Celta de Vigo batió el récord de puntuación como visitante del club en Primera División. Claudio Giráldez ha superado los números del Toto Berizzo. Los celestes han alcanzado los 30 puntos en 18 partidos cediendo solo cuatro derrotas, que también es la mejor cifra de sus 103 años de vida.

El equipo de Claudio Giráldez ha sumado estos 30 puntos lejos de Balaídos, con un balance de ocho triunfos, dos de ellos de mucho prestigio ante Real Madrid y Atlético, seis empates y solo cuatro derrotas. Unos números sobresalientes nunca vistos en la historia celeste.

Los vigueses, que gracias a su grandísimo rendimiento lejos de Balaídos marchan en sexta posición, son el tercer mejor visitante de LALIGA EA SPORTS solo por detrás del FC Barcelona, que suma 37 puntos, y Real Madrid, que lleva 34 puntos.

En esta serie de resultados, tal como apunta Afouteza e Corazón en su cuenta de X, destacan las cuatro derrotas. Es el mejor dato de su historia ya que anteriormente la cifra más baja esta en seis partidos perdidos en las temporadas 1941/42, 1994/95, 2001/02, 2003/04 y 2020/21.

Además Claudio Giráldez, si es capaz de vencer en la jornada 37 de Liga al Athletic Club en San Mamés, superaría el récord de victorias como visitante en Liga, con un total de ocho. Estos ocho triunfos ya se lograron en las temporada 2014/15, 2015/16 y en la actual, la 2025/26.

Unos datos que se han logrado gracias a un grandísimo rendimiento defensivo ya que en estos 18 partidos disputados el Celta de Vigo solo ha encajado un total de 19 goles. Solo el Real Madrid, con el mismo número de goles recibidos también en 18 partidos iguala los números de los de Claudio Giráldez.