Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 22:24h.

El capitán alcanzó esa mágica cifra tras debutar hace casi 14 años, un 18 de agosto de 2012

Claudio Giráldez rearma al Celta para soñar con Europa: "Nos han dado por muertos antes de tiempo"

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VigoIago Aspas fue suplente en el Metropolitano, el capitán del Celta de Vigo apunta a ser titula dentro de 72 horas en Balaídos ante el Levante UD. La intensidad y el ritmo que impone el Atlético de Madrid hicieron que Claudio Giráldez apostase por reservarlo. Entró en la segunda mitad para ayudar al equipo a mantener la pelota cuando vencían 0-1 con un golazo de Borja Iglesias. Era su partido 400 en Liga con el Celta en Primera División. Una cifra redonda que celebró con los más de 500 aficionados celestes que vieron la primera victoria en el Metropolitano.

Borja Iglesias, que compareció ante los micrófonos de DAZN, quiso rendirle un bonito homenaje solo tuvo palabras de admiración para su capitán "por lo que representa como futbolista para nosotros los celtistas es lo máximo". El Panda además tiene la suerte de convivir con él cada día en los entrenamientos, viajes y concentraciones.

Por ello puso en valor como se cuida y se esfuerza Iago Aspas cuando está muy cerca de cumplir 39 años: "Si lo tienes como compañero en el vestuario, ver cómo compite cada día, la ilusión con la que viene todas las mañanas, cómo comunica, cómo anima desde fuera, cómo trabaja desde dentro... Para mí es un ídolo, es un disfrute máximo tenerlo en el día a día".

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Además también quiso destacar la ambición y exigencia del moañés, que aún no ha decidido si continuará una temporada más en activo: "Si lo ves cómo sufre, cómo pelea desde fuera cuando debería jugar todos los minutos, pues imagínate".

Todo el celtismo está pendiente de la decisión que tome Iago Aspas a lo largo de estas semanas. Marco Garcés, director deportivo del Celta, mostró su optimismo este mismo sábado: "La verdad es que estamos muy optimistas con todas las renovaciones que tenemos que hacer. Esperamos meternos en Europa y que eso facilite las cosas".