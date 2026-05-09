Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 21:21h.

Con 30 puntos fuera de Balaídos son el mejor Celta de la historia como visitante

Borja Iglesias, su golazo y las paradas de Radu para ganar en el Metropolitano: "Está como una cabra"

Compartir







VigoEl Celta de Vigo ha ganado por primera vez en su historia en el Metropolitano. El equipo de Claudio Giráldez suma 30 puntos fuera de Balaídos. Nunca en sus más de 100 años de vida ha existido un Celta tan letal a domicilio. Claudio Giráldez ha logrado rearmar la moral de un equipo que acusó la eliminación en la Europa League. Tras el luto han llegado las victorias. Los celestes se asientan en la sexta plaza para volver a pasear la Cruz de Santiago por el Viejo Continente. El técnico no quiere oír hablar de la Champions League manteniendo los pies en el suelo.

Partido: "Muy contentos, hemos sufrido, ha suido un partido muy complejo, con un talentazo que ha tenido el rival para salir de nuestra presión. Muy contentos, hemos estado muy solidarios, estamos en un momento que somos muy certeros en las ocasiones. Hemos ganado por primera vez aquí, hemos ganado en el Bernabéu... 50 puntos".

PUEDE INTERESARTE El uno a uno del Celta ante el Atlético: golazo de Borja Iglesias con un descomunal Radu bajo palos

Primera victoria en el Metropolitano: "Son pequeños retos que tenemos, que este año hemos cumplido. Ese tipo de recordatorios nos viene muy bien para cuando tengamos que sufrir. El equipo ha estado muy solidario y muy feliz por ellos".

"Hemos manejado momentos buenos de salida de presión. Nos ha faltado más profundidad. El equipo sabía que tenía que sufrir en bloque bajo, con Sorloth tienen más recursos. Contento porque el equipo ha trabajado mucho esta victoria, ha trabajado mucho salir de ese bache de resultados".

Champions League: "Tenemos que intentar pelear por estar en Europa. Nos han dado por muertos antes de tiempo. Salir de Europa nos ha hecho daño, es normal que haya un tiempo de cicatrización. Ahora mismo estamos encontrando resultados a ese trabajo que muchas veces no se dio. Muy contentos de hacer el mejor año de la historia del club fuera de casa. Nos queda un campo muy complicado como San Mamés y ojalá nos gamos fuertes en esos dos partidos que nos queda en casa".