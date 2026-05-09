Hansi Flick responde a la crisis del Real Madrid y al peligro de Kylian Mbappé: "Es uno de los mejores"

Alberto Cercós García 09 MAY 2026 - 13:33h.

Hansi Flick, en la previa de El Clásico, habla sobre la crisis del Real Madrid y pide calma ante la euforia por ganar LaLiga

Los aficionados del Barça se mofan de los problemas del Real Madrid: "Están hundidos, les vamos a meter una paliza"

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Hansi Flick calentó El Clásico en la rueda de prensa previa al duelo frente al Real Madrid, un partido que puede acercar definitivamente FC Barcelona al título de La Liga. El técnico alemán habló sin rodeos de la delicada situación que atraviesa el conjunto blanco, elogió el peligro de Kylian Mbappé y lanzó un aviso a los suyos para evitar cualquier exceso de confianza en medio de la euforia azulgrana. Flick dejó claro que, pese al momento de ambos equipos, “un Clásico nunca entiende de dinámicas” y que espera “máxima tensión” desde el primer minuto.

"Como dije, no tenemos que cambiar nada de lo que hemos hecho. Hemos hecho una gran temporada y en los últimos partidos hemos demostrado confianza, haciendo bien las cosas, y es lo que tenemos que hacer también mañana. Salir al campo y jugar igual", asegura el técnico alemán ante la posibilidad de levantar su segunda Liga como culé. "Sé que es un partido especial, es especial para todos, para los jugadores, para el staff, pero no pienso en nada más, solo en hacer un gran partido y en ganarlo. Eso es lo que quiero ver", añade.

La crisis del Real Madrid, un tema que Flick no quiere tocar

El día a día del Real Madrid en estas últimas semanas está dando mucho de qué hablar. Sin embargo, ese tema no quiere ser tratado por un Flick que prefiere ver desde la distancia la crisis del eterno rival del Barça. "Tenemos que centrarnos en hacer un buen partido. Queremos jugar el partido y ganarlo, eso es lo que tenemos que demostrar, no lo que pasa en el resto. Son cosas que pasan en todo el mundo, no solo en el Madrid. Pero no quiero hablar sobre esto, no es mi equipo, no es mi club. No quiero hablar del Madrid porque no es mi equipo. Pero desde mi punto de vista, lo importante es trabajar como equipo", explica el técnico alemán.

Sí se moja hablando de Kylian Mbappé, que finalmente estará disponible para jugar este domingo. "Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene una gran calidad, para mí es uno de los mejores", reconoce Flick sobre el delantero francés. "Jugamos en casa, tenemos un gran equipo, el apoyo de nuestro afición. El Clásico es importante para todos, para el Real y para el Barça, por eso queremos ganarlo", zanja el entrenador del combinado blaugrana.