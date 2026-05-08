Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 15:36h.

Los aficionados del Barcelona disfrutan de todos los episodios de la capital

Iker Casillas se moja sobre los problemas de vestuario del Real Madrid y el posible regreso de Mourinho: "Te da impotencia"

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El vestuario del Real Madrid está protagonizando varios episodios surrealistas en los últimos días. Sin objetivo deportivos en juego, con todas las competiciones perdidas a falta de confirmar el alirón del Barcelona, han comenzado a salir a la luz varios encontronazos de jugadores madridistas, como el bofetón de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras o las diferentes broncas entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde, quien tuvo que ser atendido en el hospital.

Mientras el equipo blanco estalla por los aires, el FC Barcelona observa desde la lejanía con cierto goce y disfrute. Este fin de semana, el encuentro entre ambos clubes puede sentenciar definitivamente LALIGA, pues si los culés ganan podrán cantar el alirón.

Todos estos encontronazos que están ocurriendo en el vestuario del Real Madrid relajan al aficionado culé de cara al domingo e incluso desata las risas entre ellos. Desde ElDesmarque hemos hablado con varios seguidores del FC Barcelona, que han mostrado su felicidad y disfrute por los múltiples problemas en el vestuario del Real Madrid.