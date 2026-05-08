Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 14:26h.

"La presión es igual de importante para ellos que para nosotros", afirma sobre el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán

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Manolo González ha comparecido en sala de prensa durante la previa del partido del RCD Espanyol frente al Sevilla FC. El técnico advierte de que la presión, pese a que el conjunto perico no ha ganado todavía en todo el 2026, también puede volverse contra el conjunto hispalense en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Del mismo modo, ha respondido a los rumores sobre el futuro del club, que sitúan a Monchi en la dirección deportiva y postulan a José Bordalás como posible inquilino de su lugar en el banquillo espanyolista. A continuación, sus palabras:

Cómo valora el partido: “El partido es muy importante. Vamos muy confiados en hacer un buen partido y en ganar en Sevilla. Aunque la situación haya empeorado respecto a la primera vuelta, el equipo llega convencido de que mañana hará un buen encuentro y competirá al máximo”.

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El convencimiento del equipo: “Dentro estamos todos convencidos de que el equipo se salvará. Igual que cuando llegamos dijimos que subiríamos y luego que nos salvaríamos. Estamos convencidos porque hacemos muchas cosas bien, aunque haya errores que nos penalicen. Creemos que el equipo merece más de lo que tiene”.

Ambiente adverso en Sevilla: “Sobre todo hay que estar centrados en el fútbol, no perder los papeles ni entrar en historias que no son del juego. También tenemos que intentar darle la vuelta al ambiente porque eso puede pasar durante el partido. Hay que salir muy metidos, no dar vida al rival y hacer nuestro partido desde el principio”.

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Algunos piensan que ganar en el Sánchez-Pizjuán es imposible: “Nosotros no lo vemos así. Tenemos muy claro que ganar mañana sería dar un paso adelante casi definitivo hacia la salvación. Estamos convencidos de salir a ganar el partido. Luego el fútbol te lleva a muchas situaciones, pero si hacemos las cosas bien y no cometemos errores, tendremos opciones de ganar”.

Igualar en intensidad al Sevilla: “Eso hay que hacerlo siempre. Mañana toca competir al máximo nivel, estar pendientes de los detalles, de las segundas jugadas y de todas esas situaciones que marcan los partidos. Si logramos controlar eso y ponerlo a nuestro favor, tendremos muchas opciones de ganar”.

Cómo hacer que los jugadores estén convencidos: “Ellos ya saben lo que significa. Somos todos mayores y sabemos que es un partido difícil, duro y con presión. Pero la presión es para los dos equipos, no solo para el Espanyol. Tenemos que gestionar esa situación y darle la vuelta siendo un equipo fuerte y competitivo”.

Muchos partidos sin ganar: “Los jugadores creen en el trabajo que hacen durante la semana. Contra el Madrid se vio sobre todo en la primera parte. Lo que nos falta es adelantarnos en el marcador. Nos pasó en Vallecas y en otros partidos: generamos ocasiones pero no conseguimos ponernos por delante. Si mañana lo logramos, el partido cambia radicalmente”.

Puado viaja pese a no poder jugar: “Es importante que estemos todos juntos. Javi, si estuviera bien, sería el primero en tirar del equipo, como hizo el año pasado. Todos los que estamos implicados tenemos que remar juntos por el bien del club”.

El año pasado también llegó muy justo al final: “Cada temporada es diferente. Nadie quiere llegar a las últimas jornadas jugándose la permanencia. El año pasado veníamos de una buena dinámica y luego tuvimos un mal mes. Cada situación hay que asumirla y afrontarla. Son experiencias que sirven para crecer y hay que sacarlas adelante con trabajo y convencimiento”.

Los rumores sobre Monchi y Bordalás: “A mí lo que me preocupa es el presente y el club. Siempre he dicho que el Espanyol está por encima de entrenadores, jugadores y cualquier otra cosa. Yo estoy centrado en trabajar”.

Qué ha cambiado en estos meses sin ganar: “Hemos cambiado algunas rutinas de entrenamiento, pero la rutina se cambia ganando. No hay mucho más secreto. También cambia todo cuando consigues adelantarte en los partidos. Ahora quedan cuatro jornadas y lo primero es Sevilla. No toca pensar más allá”.

¿Ganar al Sevilla dejaría sentenciada la salvación?: “Ahora mismo esto parece un play off entre varios equipos, por decir algo. Lo importante es llegar bien colocados a ese tramo final. Lo primero es el partido de mañana y afrontarlo con madurez y máxima competitividad”.

La enfermería: “La única baja es Cyril Ngonge, que sigue recuperándose de un edema en la rodilla”.

Los problemas en la definición: “En partidos de este nivel es clave. Contra el Madrid, si te pones por delante, el partido cambia completamente. Mañana será igual. Son encuentros que se deciden en detalles y uno de esos detalles es el acierto arriba”.

Cómo se gestiona la ansiedad: “Cada persona lo lleva de una manera diferente. Lo que buscamos es que jueguen los futbolistas que estén en mejor momento y que el equipo mantenga el nivel durante los 90 minutos”.

¿Qué registros debe dominar el Espanyol ante el Sevilla?: “Nuestra fuerza durante todo el año ha sido el orden, tanto en ataque como en defensa. No somos un equipo de grandes individualidades, así que tenemos que basarnos en el orden, en no cometer errores y en aprovechar las ocasiones”.

Un mensaje al equipo: “Que tengan personalidad y valentía con balón. Que no bajen los brazos nunca, que no den una pelota por perdida y que estén siempre dentro del partido”.

Cómo se gestiona el ambiente que rodea al partido: “Será un escenario complicado, pero la presión es igual de importante para ellos que para nosotros. Tenemos que saber jugar con eso y aprovechar los factores del partido que hemos trabajado”.

Análisis de Manolo González sobre el Sevilla: “Es un equipo con energía, con jugadores físicamente fuertes y con calidad individual. Como todos los equipos de la Liga, tiene virtudes y defectos. Si sabemos competir y estar dentro del partido, tendremos muchas opciones de sacarlo adelante”.