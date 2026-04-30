Marcelino responde al papel del Villarreal en el descenso y a las críticas por rotar: "No suele ocurrir"

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 11:02h.

El entrenador comparece en la previa del duelo ante el Levante

Marcelino García Toral se va del Villarreal CF y ya tiene sustituto: fichaje cerrado

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Marcelino García Toral compareció este jueves en sala de prensa. El técnico groguet, a las puertas de certificar matemáticamente una nueva clasificación para la UEFA Champions League, afronta sus últimos coletazos en el banquillo de La Cerámica. A expensas de oficialidades, todo hace indicar que no continuará en el Villarreal CF, aunque quiere acabar por todo lo alto en una recta final que coloca al conjunto groguet la etiqueta de juez del descenso.

Levante, Mallorca, Sevilla, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Esos son los cinco compromisos que le restan al submarino amarillo para cerrar una temporada doméstica histórica. El primer enfrentamiento será ante el equipo granota y Marcelino podría contar con la totalidad de su plantilla: "Tenemos que esperar al entrenamiento de hoy y mañana para definir la situación de Mouriño. Buchanan parece que también ha entrenado con normalidad, veremos si continúa por el mismo camino y el resto creo que andan disponibles".

Las palabras de Marcelino en el Villarreal CF

El broche al objetivo. "Volvemos a jugar en casa y queremos ganar. La mejor forma de certificar una clasificación histórica por segundo año consecutivo para la Champions es ante tu gente. Tenemos la posibilidad de hacerlo, sin depender de ningún resultado, ganando o empatando el partido, pero nos gustaría por supuesto ganarlo".

Juez del descenso. "Nosotros nos vamos a encontrar ahora en una serie de partidos que el calendario lo ha querido así contra rivales que están implicados directamente en el descenso, pero nosotros no tenemos que mirar esa situación. Tenemos que mirarnos nosotros mismos, intentar ganar, sumar los máximos puntos posibles, y bueno, también nosotros estamos inmersos en una bonita lucha por el tercero puesto. Es algo que no suele ocurrir ni para el Villarreal ni para el resto de equipos de LALIGA que no sean Barcelona, Real Madrid y Atlético. Desde ese punto de vista, ganar este partido en casa también supondría dar un paso. El Atlético de Madrid se va a jugar un partido difícil en Valencia ante una situación en la que va a estar más centrado en la Champions que en este partido. Todo va a depender en gran medida de lo que hagamos nosotros".

Una renta muy grande. "El premio es gordo, pero más o menos sabemos que está conseguido. Uno de ellos, ahora se nos abre otra opción. Imposible en la vida no hay nada, pero es muy difícil que no sumásemos un punto y los rivales sumaran todo. Bueno, el Betis, que es el único que podía superarnos".

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Igualar la intensidad de los rivales que luchan por no descender. "Aunque hicimos una segunda temporada más irregular, sobre todo fuera de casa, este equipo siempre corre. Cuando está logrado un objetivo, yo creo que hay jugadores con distintas situaciones, hay próximo un Mundial, y bueno, no sé qué irá ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es intentar ganar todos".

Críticas por las rotaciones masivas. "No se me ocurrió nunca decirle a un compañero si debe utilizar una alineación u otra. Además me parece una falta de respeto para los profesionales que entran a jugar. Con nosotros espero lo mismo, y si alguien dice algo, no estaremos de acuerdo, pero será algo que hay que respetar".