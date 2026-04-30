España avanza por la plaza extra Champions a la espera de Alemania y los bonus: las cuentas para hoy

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 09:07h.

Buena parte de las opciones por este premio pasan por dos encuentros de este jueves

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Volvió la UEFA Champions League y con ella el espectáculo. El pasado martes, PSG y Bayern de Múnich nos brindaron una de las citas de semifinales más apasionantes que se recuerdan. A renglón seguido, Atlético de Madrid y Arsenal dejaban todo por decidir para la vuelta en Londres. La jornada europea finalizará este jueves con los encuentros de Europa League y Conference League. Citas a las que el fútbol español estará muy atento por la codiciada plaza extra.

Inglaterra y su oleada de representantes hicieron los deberes con mucha antelación y solo falta por decidir cuál será el segundo país que disfrutará de esta clasificación añadida para la próxima edición de Liga de Campeones.

España y Alemania batallan por ese segundo escalón clasificatorio. Por el momento, y tras los encuentros de ida de semifinales de Champions, el fútbol nacional avanza por el citado premio. No obstante, el puntaje obtenido por estos encuentros no ha sido muy elevado y este jueves se disputan dos encuentros clave.

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Así va la clasificación por la plaza extra Champions: partidos, bonus y cuentas

Un equipo español y otro alemán acaparan los focos esta noche. El SC Friburgo visitará al Sporting de Braga en la Europa League, mientras que el Rayo Vallecano recibe en Vallecas al Racing Club de Estrasburgo. Actualmente, y tras el empate del Atlético de Madrid y la derrota del Bayern de Múnich, España aumentó su distancia en 0.125 puntos. Es decir, nuestro país ostenta una ventaja de 0.316 puntos.

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Con un marcador tan estrecho, y aunque España se asegura llegar a los encuentros de vuelta por delante en la tabla, se antojan vitales los encuentros de este jueves, así como los desenlaces... y los posibles bonus.

La victoria del Rayo Vallecano en Vallecas añadiría un 0.250 al coeficiente español, mientras que sumaría un 0.125 empatando. La Europa League, mejor valorada, podría brindar a Alemania un 0.286 si gana el Friburgo en Braga, así como un 0.143 si saca un empate de su visita a tierras lusas. En el peor de los casos para este jueves, victoria germana y derrota rayista, España llegaría a los choques de vuelta de semifinales europeas con un 0.03 de ventaja. Todo apunta a decidirse al final, donde además hay que tener en cuenta los bonus por el pase a la final y el título.