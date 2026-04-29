Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 07:40h.

Oda al fútbol con nueve goles en el encuentro de ida

Simeone responde a Julián Álvarez, a la duda de Lookman y a la deuda del Atlético: "Arsenal, PSG o Barcelona"

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Puro espectáculo. Las semifinales de la UEFA Champions League comenzaron con un encuentro por todo lo alto entre PSG y Bayern de Múnich. El Parque de los Príncipes fue el escenario de un choque de constante ida y vuelta, con mucho físico, pero sobre todo, con muchos goles. Hasta nueve tantos se marcaron en el que para muchos es ya el mejor duelo de la historia de la competición.

Una primera mitad frenética, que comenzó con los alemanes mandando en el marcador, acabaría con los franceses firmando una remontada momentánea pese al estéril empate de Michael Olise. Un penalti de Davies obligó a alargar el añadido y todo se decidiría en el segundo acto.

Tras la reanudación, el toma y daca no cesó y el PSG llegó a subir un contundente 5-2 al luminoso galo. Ahí despertaron nuevamente los bávaros y con dos goles más dejaron la eliminatoria muy abierta para la vuelta en el Allianz Arena.

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Avisos, reacciones y memes para el Atlético de Madrid - Arsenal

Este vibrante encuentro dejó muchas lecturas, pero en una de ellas coincidieron muchos aficionados: PSG y Bayern parecen estar en otro escalón de fútbol. Las defensas, aunque también tuvieron apariciones de nivel, no brillaron tanto como los ataques. El ritmo frenético apunta a ser la gran diferencia entre la semifinal del pasado martes y la de este miércoles.

Tanto es así que hay quien aprovechó el vibrante choque de París para mandar avisos, reacciones e incluso tirar de memes con el Atlético de Madrid - Arsenal del Metropolitano de fondo. Con el tono humorístico que le caracteriza, las redes sociales inundaron internet de comentarios jocosos alrededor de la batalla entre Diego Pablo Simeone y Mikel Arteta.

El fútbol siempre sorprende, pero el aficionado medio no espera ni mucho menos un guion de partido como el del primer envite entre PSG y Bayern de Múnich. Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden apreciarse en redes sociales: